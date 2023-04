Los libros de la semana: desde los últimos delirios de Mussolini hasta el dictador Enver Hoxha

SCURATI SE ADENTRA EN LOS ÚLTIMOS DELIRIOS DE MUSSOLINI

«M. Los últimos días de Europa», de Antonio Scurati

Editorial Alfaguara

★★★★★

El escritor culmina su magno trabajo biográfico sobre el líder italiano relatando las ilusiones que albergaba sobre doblegar e influir en Hitler

Por Diego GÁNDARA

Escribir la novela de Europa, la gran novela europea y centrada, principalmente, en las dos guerras mundiales, es una tarea titánica que sólo muy pocos escritores se animan a hacer. Primero, porque el tema no deja de resultar complejo, y, segundo, porque requiere mucho trabajo y esfuerzo. Antonio Scurati es uno de esos pocos. Después de haber escenificado los años de entreguerras en novelas como «M. El hijo del siglo», ganadora del Premio Strega 2019, y «M. El hombre de la providencia», el escritor italiano (Nápoles, 1969) se centra ahora, en el volumen final de su trilogía, en el período que va de 1938 a 1940.

Así, «M. Los últimos días de Europa» comienza precisamente el 3 de mayo de 1938 y en la estación de Ostiense, donde Mussolini, junto con Vittorio Emanuele III y el ministro de Asuntos Exteriores, espera el convoy en el que viajan Hitler y sus jerarcas, que piensan hacer una visita que incluye ciudades como Roma, Florencia y Nápoles. No son tiempos fáciles. Hitler acaba de anexar Austria a Alemania y espera contar con el apoyo del «Duce» para su programa de pureza racial. Pero «M. Los últimos días de Europa» no es una narración al uso ni una novela histórica, porque Scurati logra combinar con destreza la investigación con el ensayo, la ficción con el relato, y la Historia con mayúsculas con la historia cotidiana en un libro total.

Pesadillas y pasiones

Scurati prefiere no detenerse en la interpretación histórica ni en los grandes hechos, sino que opta por entrometerse en las vidas de los personajes que rodeaban a Mussolini. Aparecen así las ambiciones de su ministro de Asuntos Exteriores, las noches a la intemperie de su esposa Edda e incluso las pesadillas y pasiones amorosas que despertaban en el «Duce» su joven amante Claretta Petacci, además de la frustración y amargura de Renzo Ravenna, jefe de la artillería fascista que es obligado a renunciar bajo amenazas. Obra potente e hipnótica, es un cierre excelente para una trilogía que muestra el principio del fin de una época que, no obstante, aún permanece en nuestros días.

▲ Lo mejor

La feliz combinación de escenas cotidianas con los personajes históricos

▼ Lo peor

No hay puntos cuestionables en esta obra que tiene una vocación de totalidad

ALBANIA: EL FIN DEL COMUNISMO Y LA MUERTE DEL «TÍO ENVER»

«Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia», de Lea Ypi

Editorial Anagrama

★★★★

Lea Ypi evoca los peores años de la dictadura de Enver Hoxha y reivindica la infancia como un «no lugar» donde poder ser feliz

Por Ángeles LÓPEZ

Los padres de Lea Ypi no eran miembros del partido y no tenían las «biografías» adecuadas para triunfar bajo el régimen de Enver Hoxha. Para colmo, tenían ascendencia musulmana. Hasta diciembre de 1990, cuando las protestas derrocaron el Estado de partido único y dieron paso a una democracia turbulenta, no había un lugar en la tierra más firmemente estalinista que Albania. Un régimen que compitió con el de Corea del Norte en la crueldad con la que sus ciudadanos fueron confinados en sus fronteras. Este fue el país en el que nació Lea Ypi en 1979 y sobre el que escribe sus memorias de una infancia hermética en una ciudad portuaria a veinte millas de Tirana.

Aunque el «tío Enver», como los niños de Albania llamaban al tirano, murió cuando ella aún no tenía 6 años, apenas disminuyó la opresión con su sucesor, que gobernó durante cinco años más. La historia de Ypi es ambigua y hermosa. Es ambigua porque simpatiza en algunos aspectos con el marxismo, que es una asignatura que enseña como profesora en Londres, porque considera que el capitalismo tampoco es una fórmula o solución adecuada porque solo emancipa a unos pocos. Los defensores del revisionismo político podrán disentir de ella, pero, en cuanto a su prosa, es impecable: un rico ejercicio de la memoria plagado de detalles pequeños y exquisitos. Ypi nos quiere decir en este libro que ha encontrado su verdadera patria, la de la infancia, quizá porque se ha establecido en un «no lugar», fuera del espacio y del tiempo, donde todo lo triste es hermoso.

▲ Lo mejor

La dulzura y el encanto de la propia historia de Ypi que nos llega gracias a su memoria

▼ Lo peor

No es negativo, pero sí lo más duro: cómo descubre que lo que creía de su país era propaganda

ENVEJECER MIENTRAS PORTUGAL CAMBIA, SEGÚN JOSÉ LUÍS PEIXOTO

«Comida de domingo», de José Luís Peixoto

Random House

★★★★★

El escritor portugués publica una excelente novela sobre la vejez y la sabiduría a través de varias generaciones de una misma familia

Por Jesús FERRER

La más reciente novela de José Luís Peixoto (Galveias, Portugal, 1974) abunda en algunos de los más característicos referentes de su narrativa: el vaivén temporal de las tramas, la dureza de la vida rural, dramáticos enredos familiares, un elaborado lenguaje literario y el entrañable retrato de la identidad popular. Pertenece a una renovadora generación de las letras portuguesas, junto a Valter Hugo Mae, Afonso Cruz y Gonçalo M. Tavares, y su obra conjuga la crítica social con el intimismo psicológico sin olvidar los conflictos generacionales, las vicisitudes históricas y la palpitante actualidad de su país.

En el Alentejo portugués un anciano hace balance de su larga existencia, iniciada en la secular pobreza de esa zona hasta abrirse paso hacia la creación de una potente empresa cafetera que marcará la geografía humana de la región. El contrabando fronterizo y unas penosas condiciones de vida recorren esta obra enmarcada en históricos condicionamientos, como la dictadura caetanista o la Guerra Civil española. Revisando su azaroso pasado, el protagonista revive cuestionables decisiones, peligrosas incidencias y felices momentos. En torno a la comida dominical del título se reúne su familia, integrada por varias generaciones, suscitándose un cruce de mentalidades de extraordinaria riqueza narrativa. Su vida, próxima a su fin, continuará así a través de una descendencia con conciencia de estirpe, rebasando los límites del tiempo: «Las generaciones son como fronteras, son como líneas, marcan un límite que divide. Las generaciones solo se dan verdaderamente por definidas al final del último elemento que las compone. Ése es el que lleva la última punta del hilo y, por más que aparente eternidad, llegará su momento».

Hallamos aquí una melancólica mirada sobre la vejez, mostrando una decadencia física que se contrarresta con la sabiduría de lo vivido. Los recuerdos conforman la realidad del presente para un anciano cuyo futuro es su descendencia y la consolidación de un negocio forjado en medio de avatares políticos y económicos. Destaca en esta excelente novela la conformación psicológica del protagonista, perfectamente retratado en sus anhelos y frustraciones.

▲ Lo mejor

El perfil psicológico de los personajes, encarados a difíciles situaciones sociales

▼ Lo peor

Nada relevante en este sentido una vez superada la complejidad narrativa de esta historia

UNA CARRERA CONTRA LA MUERTE Y LA PÉRDIDA EN ALASKA

«Ventisca», de Marie Vingtras

Editorial Nórdica

★★★★★

La francesa Marie Vingtras relata en esta inquietante y magistral obra el drama de una mujer que ha perdido a un niño en una ventisca

Por Diego GÁNDARA

Perder un niño, o que un hijo se suelte de las manos de un adulto, y además en medio de una tormenta de nieve, es la excusa con la que se pone en movimiento «Ventisca», esta novela frenética, ganadora del Premio de las Librerías de Francia y escrita por Marie Vingtras, autora francesa nacida en Rennes en 1970 y que se ha estrenado en la narrativa con esta historia de raíces profundas y corte desesperante cuyo escenario es Alaska.

Allí, quien pierde al niño en medio de la tormenta es Bless, una mujer que empieza una carrera contra el tiempo para dar con Thomas, el pequeño que se ha extraviado. Una historia que, de inmediato, se enlaza con otra: la de Benedict, quien, aparentemente, es el padre del niño y pide ayuda, a su vez, a Cole, un hombre un tanto misógino, con malas formas y que además huele a tragedia. En cualquier caso, la obra se cierra con Freeman, que relata cómo era su vida antes de conocer a los tres personajes: aventurero, religioso, estuvo un tiempo en Vietnam y luego en las filas de la policía. Novela coral, sustentada por una trama que se contruye a medida que aparecen las voces de los cuatro personajes que narran, «Ventisca» avanza en la densidad, aunque por dentro ofrece, en el fondo, una gran metáfora: el destino de quienes han perdido algo y esperan, únicamente esperan, que el final de la tormenta les devuelva aquello que han perdido de manera irreversible.

▲ Lo mejor

La forma coral de una historia que se mueve entre la búsqueda frenética y la desesperación

▼ Lo peor

El libro resulta impecable y, además, contiene una trama originalmente ejecutada