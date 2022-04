Un genio llamado Isaac Asimov

Isaac Asimov nació en Petróvichi (Rusia) el 20 de diciembre de 1919. Estudió bioquímica. Formó parte de Mensa, asociación internacional de superdotados, de la cual fue vicepresidente. Su coeficiente intelectual era de 160, igual al de Albert Einstein. A lo largo de su vida firmó 500 libros y más de 9.000 cartas y postales. Dentro del sistema de calificación de bibliotecas, conoció como Dewey, las obras de Asimov están integradas en 9 de las 10 categorías. El único que no trató fue la filosofía. Junto a Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke es uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción. En 1983 se le practicó una cirugía cardiovascular, con un triple baipás coronario. Le tuvieron que hacer un transfusión. Teniendo en cuenta que los niveles de seguridad no eran los actuales, aquella sangre portaba el virus VIH. Isaac Asimov falleció de Sida, en Nueva York, el 6 de abril de 1992.

Como escritor ha pasado a la historia por una serie de predicciones y varias creaciones. Inventó las tres leyes de la robótica. ¿Cuáles son?

Ley 1: El uso de una herramienta no debe ser peligroso.

Ley 2: Una herramienta debe realizar su función de manera eficiente a menos que esto perjudique al usuario.

Ley 3: Una herramienta debe permanecer intacta durante su uso a menos que su destrucción sea necesaria para su uso o por seguridad.

También fue el creador de un imperio galáctico, mucho antes de la saga de “Star Wars”. Este imperio está formado por los siguientes libros: “Fundación”, “Fundación e Imperio”, “Segunda Fundación”, “Los límites de la Fundación”, “Fundación y Tierra”, “Preludio a la Fundación” y “Hacia la Fundación”. Estas novelas se publicaron en 1951, 1952, 1953, 1982, 1986, 1988, y 1993. A esta colección de novelas también se las conoce como “Ciclo de Trántor”. Hay cinco aspectos que, en su día, ya imaginó Isaac Asimov. ¿Cuáles?

El primero esta ligado a la robótica y, sobre todo, a los llamados domésticos. Recordemos que la primera vez que habló de estos aparatos fue en 1950 en la obra I, Robot. Asimov predijo que, a partir de 2014 los robots ayudarían a los seres humanos en las tareas domésticas. Y no se equivocó. En muchas casas hay una serie de aparatos domésticos, robots de cocina y fuera de la cocina, que nos ayudan en estas tareas domésticas. Desde fregar y limpiar los suelos hasta hacernos la comida.

El segundo es que, en un futuro próximo, se mandarían expediciones para visitar el planeta Marte. En los últimos tiempos hemos visto como las expediciones Spirit, Opportunity y Curiosity han visitado el planeta rojo.

El tercer es comunicarse, por imagen, desde cualquier punto de la tierra. Asimov dijo: “La pantalla no sólo se usará para ver a la otra persona, también se podrán estudiar documentos y fotografías”. Esto lo podemos hacer hoy en día a través de nuestros Pc y teléfonos móviles.

En su día Asimov escribió que “enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la comodidad de nuestras computadoras domésticas. Es el cuarto y se refería a Internet. El tema es que este ha superado las expectativa de Asimov.

Sin ser Nostradamus, predijo el futuro

Finalmente afirmó que “la humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, una enfermedad que se extenderá cada año y crecerá intensamente. Esto tendrá repercusiones mentales, emocionales y sociológicas, muy serias, y me atrevo a decir que la psiquiatría será la especialidad médica más importante en 2014″. Esto lo escribió en 1964. En 2022, con todas las circunstancias vividas, sobre todo últimamente con el Covid-19, la psiquiatría se ha convertido en una especialidad muy importante. El aburrimiento, por desgracia, sobre todo en nuestra juventud, también es otro mal. En definitiva, sin ser Nostradamus, Asimov predijo un futuro que se ha cumplido.

En el epílogo de sus memorias “I, Asimov” -un giño a su obra “I, Robot”- su última mujer Janet Opal Jeppson escribió: “Un día en que Isaac y yo hablamos sobre la vejez, la enfermedad y la muerte, dijo que no era tan terrible enfermar, envejecer y morir si has sido parte de la vida completándola como un patrón. Incluso si no lo haces hasta una edad avanzada, merece la pena, sigue habiendo placer en esa visión de ser parte del patrón de la vida, sobre todo si ha sido un patrón expresado con creatividad y compartido con amor”. Por eso, como dijo, para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe también improvisar. Así de fácil.