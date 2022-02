Elena Furiase: «Isabel Allende denuncia que las guerras solo llevan a la destrucción»

Elena Furiase es actriz de cine y televisión, actualmente colabora en el programa de TVE Aquí la tierra y tiene pendientes de estreno un par de películas, La sirvienta, de Pablo Moreno, y Venus, de Víctor Conde. Como «lectora voraz» que es, se declara admiradora de la escritora chilena Isabel Allende. Así, recomienda Largo pétalo de mar, la primera novela en la que Allende aborda la Guerra Civil española y el exilio republicano.

¿Por qué este libro?

Descubrí a esta autora hace tiempo y me encanta su manera de contar las historias, su realismo mágico, todo en ella es muy personal.

¿Cómo le llegó?

Recientemente. En Reyes hacemos una lista de libros que nos repartimos entre la familia. Yo pedí uno de ella y me dieron este y lo devoré.

¿Qué encontró de especial?

En ella hay siempre elementos recurrentes, como los problemas familiares, las casas coloniales, las clases sociales y sus enfrentamientos, las historias de amor...pero todo en Latinoamérica. Aquí encontré un cambio de ubicación inesperado, y está muy bien documentada y contada de manera neutra y sus protagonistas enlazan con Chile hasta Allende y el golpe de Estado que lo derrocó.

¿Qué destaca de ella?

Que habla de exilio y emigración, de refugiados, a Francia primero y después a Chile en el «Winnipeg», un barco fletado por Pablo Neruda, y esto me sorprendió, pensé que iba a leer una novela fantástica y es histórica, basada en hechos reales contados desde la ficción. Denuncia que ninguna dictadura es buena, en cualquiera de sus formas, y que las guerras no llevan a nada, más que al exilio y la destrucción, a separar familias, a perder seres queridos, amistades, amores...y eso no es bueno.

¿A quién la recomienda?

A cualquiera a partir de los 16 años porque creo que a esa edad ya se está más formado para poder juzgar ciertos temas delicados.

¿Qué tipo de lectora es?

Me gusta mucho leer, algo que me inculcaron en el colegio, novela fantástica, histórica, de aventuras... Un poco de todo. También libros de autoayuda, de meditación, porque te sirven para redescubrir tu yo interno. Además, hace tiempo que escribo, pero ahora me lo estoy tomando más en serio, aunque con mucha humildad. Guiones para series, cortos y películas, cuentos... y tengo casi terminada una novela fantástica. Me gusta desde siempre.