La Fiscalía dice que Anagrama incumple "la obligación" de mostrar el libro sobre Bretón

Así lo manifiesta en el recurso de apelación consultado por Europa Press contra la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, que el lunes denegó la medida cautelar solicitada por la Sección de Menores de la Fiscalía de Barcelona, que pedía la suspensión provisional de la publicación y distribución de la obra. El instructor argumentó en el auto que los documentos aportados por la Fiscalía para justificar la necesidad de adoptar esta medida cautelar "no son adecuados para ello", pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, a lo que la Fiscalía responde que si no se dispone de este contenido es porque la editorial no lo ha entregado.