Los íberos y su extrema violencia

El historiador Diodoro Sículo relata cómo los mercenarios íberos al servicio de los cartagineses se dedicaron a seccionar las cabezas y las manos de sus enemigos tras la conquista de la ciudad siciliana de Selinunte el año 409 a. C., trofeos que no solo clavaron en el extremo de jabalinas y estacas, sino que también se ataron alrededor de la cintura durante la orgía de terror que siguió a la caída de la ciudad. Es interesante que en la cita, compilada a mediados del siglo I a. C., se indique que dichas prácticas de mutilación de los cadáveres correspondían a una costumbre común entre dicho pueblo, y no a una acción extraordinaria. En el caso de los celtíberos, alistados como mercenarios en las guerras entre estados desarrolladas en el Mediterráneo central, la tradición de cortar cabezas se encuentra muy documentada en las fíbulas de jinete y caballito y en los estándartes de los siglos III y II a. C., por lo que la cita podría englobar también a mercenarios del interior de la Península.

Las escasas representaciones de cabezas humanas en la cultura ibérica no están relacionadas con el concepto del héroe guerrero, sino con la idea apotropaica de protección en el descenso al mundo de ultratumba, como en los casos del León de Bienservida y el Oso de Porcuna, cuya garra situada sobre una cabeza en el extremo de un cipo rectangular se ha interpretado como una herma de origen griego. Aunque sus paralelos se han situado en el mundo infernal mediterráneo, al tratarse de fragmentos de conjuntos escultóricos, no puede descartarse que constituyeran una forma de representar el triunfo guerrero a partir de la interpretación de los leones como animales totémicos vinculados con estructuras políticas, gentilicias o clánicotribales más que a seres apotropaicos, aunque el análisis se restringe por la falta de contexto. Uno de los ejemplos más significativos de asociación entre cabeza cortada y poder se encuentra en el cipo escultórico de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), datado en la primera mitad del siglo IV a. C. En una de sus cuatro caras, que representa diversos estadios de la vida de un personaje con poder político-territorial, se le muestra a caballo y revestido de los emblemas de su poder, donde es significativo que el caballo –en una posición forzada respecto a la normal de la marcha– aplasta con sus patas un ave y una cabeza humana.

Las representaciones de cabezas humanas en el nordeste son muy escasas, destacan sobre todo el conjunto escultórico de Can Posatres (Sant Martí Sarroca, Barcelona) datado según su estilo, a falta de contexto estratigráfico, entre los siglos III y II a. C., en el que un personaje relevante se presentaría sentado –el mismo patrón que se identifica en el sur de la Galia, por ejemplo en Entremont– en un mueble/trono de prestigio en cuya ornamentación figuran cabezas de individuos difuntos. Sin embargo, la presencia de restos humanos, sobre todo de cráneos, es frecuente en los poblados del nordeste peninsular, tanto en estructuras de habitación y culto como en los silos, con cronologías que oscilan entre los siglos IV a. C. y II a. C. Conceptualmente opuesta a las prácticas funerarias, existen dos maneras de preservar los restos humanos: los cráneos completos que se exhiben en las fachadas de las viviendas o ante las puertas de acceso a los poblados, y los restos fragmentarios, en especial las mandíbulas, amortizadas ritualmente tanto en el ámbito doméstico bajo pavimento como en fosas.