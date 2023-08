Luis Fonsi: "Los españoles tienen más claro lo que es la calidad de vida que los americanos"

Su agenda veraniega le ha dado sólo 72 horas de asueto y los ha gozado en bañador, en Grecia y junto a su mujer, la modelo cordobesa Agueda Lopez, con la que lleva casado nueve años y tiene dos hijos: Mikaela (11) y Rocco (6). Es a su regreso del paraíso de Milo donde Luis Fonsi (Puerto Rico,1978) contesta a diez preguntas de nuestro test estival de LA RAZÓN. Hace solo unas horas, volvía a ponerse el uniforme de estrella para recibir un reconocimiento solidario en la XIV edición de la Gala Starlite de Marbella, que tuvo como anfitriones un año más a Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, el alma de Starlite, junto al «coach» de «La Voz» de Antena 3, programa que también está grabando este verano en Madrid. La Fundación que preside García-Sanjuán premiaba anoche a Thibaut Courtois y Mishel Gerzig, –que tras la grave lesión del portero madridista no acudieron a la gala– Esther Cañadas, Miguel Ángel Silvestre, Rosana y Domingo Zapata. Hoy, en este mismo escenario, Fonsi es el único protagonista de su cuarto concierto en nuestro país de la gira «El viaje tour 2023», donde La Cantera más famosa de España se moverá al son de «Échame la culpa», «Calipso», «No me doy por vencido» o «Buenos Aires», su nuevo tema, que habla de desamor. Curiosamente, hace unos meses, el hit más despechado de Shakira desbancaba a su galáctico «Despacito», desde 2017 la canción récord de YouTube con más de 25 millones de visualizaciones en 12 horas y que promete poner a bailar a mucho VIP nacional en víspera de festivo en toda España. Fonsi está en la ciudad. Que Dios reparta ritmo.

Viene de dar un concierto gratis en Laredo (Cantabria) por el año lebaniego y colabora con la fundación del Pontífice. Si le pregunto por el papa Francisco…

Me siento muy privilegiado de haber cantado en Laredo y sentir el cariño de tanta gente. Fue una noche mágica.

Una injusticia que le haga levantar la voz.

Muchas cosas me hacen alzar la voz. El control de armas, especialmente en los Estados Unidos, es algo que no existe. Cualquiera puede comprar armas de combate sin problema. Nadie hace nada al respecto por un tema de política. Horrible

Antes había muchos programas musicales. Ahora los artistas son jurado de «talent show». ¿Es el único escenario posible para mostrar sus trabajos?

Hay muchas maneras de «mostrar» su arte. Hoy día las redes sociales te dan esa visibilidad que antes no existía. Los «talent show» también ayudan mucho pero, al final del camino, hay que tener talento, creatividad y ganas de triunfar.

Con qué «coach» de los que trabaja en «La Voz», de Antena 3, haría un viaje?

Con todos. Me llevo bien con todos mis colegas y me gusta estar en grupo así que prefiero armar la fiesta en grupo.

«Buenos Aires», su primer single de este ultimo álbum, «El viaje», habla de desamor. ¿Cuántas veces Luis Fonsi ha metido el corazón en la maleta?

¡Varias veces! El desamor es parte de la vida. De hecho, es importante entender y conocer ese dolor para crecer en la vida. Para valorar y celebrar los momentos bonitos del amor. Por suerte, ese dolor quedó en el pasado.

Cuando emigró con su familia de Puerto Rico a Orlando (EE UU) con 10 años decía que se iba a vivir donde también residía Mickey Mouse. Fue una infancia complicada. ¿Cómo educa a sus dos hijos, Mikaela y Rocco, para que no crean que viven en otro «Disneyland»?

Mi infancia no fue dura. Mi infancia fue hermosa, llena de recuerdos imborrables, mucho amor y, por supuesto, mucha música. Justo cuando me mudé a EE UU, pasé por un momento difícil más que nada por esa transición. Aprender un nuevo idioma, un poco de rebeldía de mi parte,... Pero fue una etapa, y ya. La música me salvó. A mis hijos les estoy educando con amor, respeto y valores. Igual que me criaron mis padres.

Cantar para el ex presidente Barack Obama es…

Un honor, ya que es un presidente quien respeto muchísimo.

Una virtud de los españoles que le ha sorprendido…

Tienen más claro lo que es calidad de vida. Comparado, por ejemplo, con los americanos. La comida, la cultura, en muchas cosas...

Ser telonero de la cantante Britney Spears en 2002 fue…

Una buena escuela.

Un dúo musical pendiente con el que no se da por vencido.

Stevie Wonder.