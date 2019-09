Marco Balzano: No siempre quien resiste gana

Cuando uno se encuentra con el lago Resia en la región del Alto Adigio al norte de Italia, solo el campanario de la antigua iglesia de Curon continúa emergiendo del agua, tanto que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del pueblo, “pero pocos de los que se acercan o se bañan en su playa saben qué pasado se oculta bajo sus aguas. Es una parte de la historia de Italia que nunca se ha contado, que no aparece en los libros de texto, ni en la literatura. No hay libros que narren lo que sucedió en esa zona fronteriza en su relación con el fascismo o con el nazismo”, explica Marco Balzano que publica en España su premiada novela “Me quedo aquí” (Duomo ediciones).

“Una historia trágica y muy fuerte que habla de las fronteras. Vemos cómo una zona libre, rica, con una gran variedad de intercambios, se colapsa con la llegada de una guerra y una dictadura que lo trunca todo. Con Mussolini y Hitler, la frontera deja de ser percibida como algo positivo y se transforma en un muro, algo que está muy vigente en Europa y América hoy en día por desgracia”, explica Balzano.

La historia arranca en 1921, el Tirol del Sur ha pasado de ser austriaco a ser territorio italiano, según los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Cuando llegan los fascistas impiden a sus habitantes hablar su propia lengua, trabajar y vestirse como les parece. El Duce no solo impone el uso del italiano, sino que excluye a los aspirantes a profesores de habla alemana del mundo de la educación, eliminando así la identidad de miles de personas.

En este sentido, la novela de Balzano es también una historia de identidades violadas. Los hechos son reales, pero los personajes son ficción. Trina es una maestra de primaria que no puede dar clase y lo hace clandestinamente en alemán arriesgándose al exilio. Mientras tanto se casa con Erich y tiene dos hijos. Trina se convierte en mujer y en una madre que ve cómo le arrebatan a su hija al empezar la guerra.

Años más tarde, se proyecta la construcción de una presa hidroeléctrica que anegará el pueblo. Cuando empiezan las obras del embalse, Erich y Trina organizan una resistencia contra una multinacional y contra la indiferencia del Estado. Curon acabó desapareciendo bajo las aguas y hoy es el lago artificial de Resia del que solo emerge el campanario de un pueblo que ya no existe. “Me llegó al corazón la llegada de la multinacional que presentaba la “maravillosa” idea de construir un embalse para promover la energía, el progreso, etc. en contra de dos aldeas que había que destruir y todo ello sin pedir permiso alguno a la ciudadanía. Hitler no la hace, Mussolini tampoco, se hace cuando llega la democracia, en periodo de paz –asevera- y lo peor es que al poco tiempo el embalse deja de funcionar y se convierte en un lugar turístico. El denominado “progreso” al final acaba generando violencia y destrucción. Para Balzano, la disyuntiva es: ¿el progreso siempre es progreso? ¿Lo es cuando se recurre a la violencia para instalarlo?”, se pregunta.