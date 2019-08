Milo Manara: los comienzos del rey del cómic erótico

En la época del Me Too, lo políticamente correcto y el miedo a moverse para no quedar fuera de la foto, tenemos a Milo Manara, el rey del cómic erótico, que celebra este año cinco décadas haciendo lo que mejor saber hacer: escribir y dibujar cómics con grandes dosis de sensualidad. Manara, cuyo nombre real es Maurillo Manara (Luson, Bolzano, 1945) es mucho más que un viejo verde, como le calificarían algunos. En el erotismo (que no pornografía) ha encontrado una vía para explicar todo tipo de historias, bellamente dibujadas y con diferentes subtextos. Y es que tal y como él mismo afirma: «Yo no digo que el erotismo sea importante, pero sí que ocupa el sesenta por ciento de nuestras vidas».

Sus inicios en el mundo del cómic se deben en cierta medida al escultor español, afincado por aquella época en Italia, Miguel Ortiz Berrocal. Mientras el italiano trabajaba en el estudio de Berrocal, Manara descubrió en su biblioteca un cómic que le «cambió» su vida para siembre: «Barbarella». Barbarella era la protagonista de una historia de ciencia-ficción francesa creada por Jean-Claude Forest, cuya protagonista se convirtió en una de las más destacadas heroínas del género fantaerótico. Estos cómics tuvieron su época de mayor popularidad en los años 60 y 70. Por su parte, el cómic de Forest tuvo una adaptación cinematográfica en 1968, a cargo de Roger Vadim y protagonizada por Jane Fonda, y un musical en 2004. Para Manara fue descubrir un nuevo universo lleno de posibilidades, lo que le llevó a enfocar su carrera en esa dirección.