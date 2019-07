Milton Quon, la «Fantasía» de Disney era un dibujante de origen chino

Falleció a los 105 años Milton Quon, último protagonista y testigo de los mejores días de la compañía Disney. O al menos de la edad de oro de la animación, cuando el estudio contaba sus películas por hitos culturales. Quon, diplomado en artes por Chouinard Art Institute de Los Ángeles, California, la ciudad donde había nacido en 1913, era el hijo de dos inmigrantes chinos, Wong Shee Quon y Ng Quan Ying, y entró como ilustrador en la empresa que comandaba Walt Disney en 1939. Entre sus créditos figuran dos clásicos absolutos: la suntuosa y revolucionaria «Fantasía» y la deliciosa e inspiradísima «Dumbo». Según «Hollywood Reporter», que fue de los primeros en anunciar su muerte, Quon trabajó en dos escenas de ésta, el vals de las flores y la danza árabe, y saltó al puesto de primer animador asistente en la película del elefante adorable. Antes de eso, como dibujante «freelance», había diseñado los carteles y logos de varios restaurantes asiáticos de Los Ángeles. Su periplo acaba en 1941, cuando se alista en el ejército de EEUU y pasa a formar parte del equipo de ilustradores de la Douglas Aircraft Company, para la que elaboran manuales de todo tipo. Con el final de la II Guerra Mundial regresó otros tres años a Disney, pero esta vez como jefe de departamento de publicidad. Una experiencia que lo catapultó a la agencia BBDO, que lo ficha en 1951, convirtiéndose en el primer ciudadano de ascendencia china en EEUU que dirigía la sección creativa de una gran empresa. Quon permaneció allí hasta 1964, o sea, durante la década y media más sonada de la publicidad, la que retrató Matthew Weiner, veterano de «Los Soprano», en la archiconocida y presgiosa serie «Mad men». La salida del negocio publicitario y su ingreso hasta su jubilación, en 1980, en una compañía de embalajes, donde fue jefe de diseño, no lo alejó ni del arte ni del cine. De hecho, algunos lo recordarán por su papel (muy) secundario en un taquillazo como «Speed», la adrenalínica historia del autobús que no podía bajar la velocidad a riesgo de saltar por los aires, y donde compartió reparto con Keanu Reeves y Sandra Bullock. También participó en la olvidada «Sweet Jane», historia de amor y muerte alrededor de la heroína y el sida. En su despedida para «Hollywood Reporter» recuerdan que en 2005 Quon fue objeto de una exposición retrospectiva a cargo del Museo Chino Americano de Los Ángeles y que el Museo de Arte Vincent Price lo incluyó en la retrospectiva «Round the Clock: Chinese American Artists Working in Los Angeles». En realidad, sobra con escribir que trabajó en «Dumbo» para garantizar su plaza en la historia del mejor cine.