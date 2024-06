Cultura trabaja en el Modelo de Lenguaje de IA anunciado por Sánchez para "respetar" los derechos de autor

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que el departamento que dirige está colaborando de manera conjunta con el Ministerio de Transformación Digital en el Gran Modelo Fundacional de Lenguaje de IA, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de febrero en el marco del Mobile World Congress (MWC). "Estamos trabajando en la elaboración de este modelo de lenguaje público, que es muy importante, para saber de qué manera puede respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, con todo aquello que utilice para su entrenamiento", ha señalado este martes en la sesión de control al Gobierno del Senado. El ministro ha añadido que, en caso de conseguirlo, "España sería el primer país en lograr algo así" y ha mostrado su disposición a seguir trabajando para regular la IA "en favor de los creadores españoles". Así ha contestado Urtasun en el Senado, donde ha comparecido para responder al senador Igotz López Torre, del Grupo Parlamentario Vasco, que ha preguntado sobre las medidas previstas por el Gobierno para proteger la propiedad intelectual de personas creadoras ante la amenaza de la inteligencia artificial generativa. "La IA generativa supone una amenaza para la seguridad, privacidad y protección de datos. Se puede alimentar de otras creaciones que son objeto de protección intelectual para entregar una nueva creación que no lo es. Es necesario adelantarnos y tomar medidas para proteger a creadores y creadoras. Trabajar desde ya siendo preventivos y no después ya de manera correctiva", ha manifestado el senador vasco. Urtasun ha señalado que es conocedor de la preocupación existente en torno a los modelos de lenguaje de IA y ha puesto en valor que desde su nombramiento como ministro de Cultura ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha propuesto la creación de la Oficina de Derechos de Autor que, como ha indicado, se encargará de participar en los debates internacionales en torno a la IA. "Tenemos un reglamento europeo que es pionero, pero que en materia de derechos de autor solo tiene una pequeña disposición sobre transparencia. Por lo tanto, deberá haber más desarrollo legislativo y normativo en el marco de la UE, y ahí la Oficina de Derechos de Autor va a poder jugar un papel muy importante", ha detallado. Por último, Igotz López ha pedido a Urtasun que se acuerde de los "pequeños" creadores y no solo se centre en legislar para "los más grandes". "A veces nos olvidamos que los creadores más pequeños son los que más dificultades tienen para sobrevivir", ha apostillado.