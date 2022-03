Miranda!, o el regreso a los discotequeros años 2000

La honestidad es la mayor herramienta de un artista. Crear según sus emociones más sinceras, sin pecar de pretenciosos y tan solo sucumbiendo a la magia del arte. Ale Sergi y Juliana Gattas, componentes desde hace 20 años de Miranda!, aseguran que es la honestidad lo que más valoran de un creador: “Cuando todo lo que hace o dice se lo cree de verdad”. Por ello, los argentinos siempre han sido fieles a sus gustos y pasiones musicales. Y no es que se cierren a otras vertientes, “flirteamos y coqueteamos con bastantes ritmos, pero siempre pasa por un filtro muy personal, por las máquinas que tanto nos fanatizan para que terminen sonando a puro Miranda!”. La banda de electropop, formada a mediados de 2001, se caracteriza por esa electricidad del baile, por el ritmo más tecnológico, y por la intención de que cada álbum -acumulan ocho discos de estudio- suene a puro directo, a fiesta y movimiento. “Tratamos de estar atentos a la tendencia, pero no nos subimos a ella. Nos gusta proponernos como una alternativa”, dice Sergi, “nos tomamos los cambios con naturalidad, no nos enloquece estar en la moda”.

El dúo está de visita por España, entre Madrid y Barcelona, presentando su nuevo disco, “Souvenir”, así como preparando shows en dichas ciudades. En un hotel del centro de la capital, se sientan con LA RAZÓN para hablar de dos décadas de trabajo musical, sobre modas, aprendizajes y, ante todo, sobre el motor de sus creaciones: la música en vivo. “Hemos hecho este disco porque queríamos celebrar nuestra carrera y nuestro sonido”, explica Sergi, a lo que Gattas añade que “la idea fue volver a jugar con el gen original de la banda, con las herramientas adquiridas estos años. Es como volver a leer un libro y ver cómo has cambiado la lectura”. Se presentan, por tanto, tras 20 años, como dos artistas que mantiene la idea primigenia de discoteca, “de música de baile, la que se te pega al cuerpo, la divertida y visual... recuperamos todo eso pero con el conocimiento adquirido”.

Para Miranda!, primero va el ritmo. “Tenemos como 100 canciones, y solo una o dos habrán empezado por una idea muy clara de la letra”, asegura Sergi, “todas empiezan por una secuencia de acordes o melodía”. Y en eso reside la esencia del grupo: “Como nunca paramos de hacer directos, siempre estamos tocando y grabando música, componemos a consciencia del espectáculo en vivo, lo que para mí es un experimento interesante”, dice Gattas. Asimismo, su compañero asegura que “siempre que compongo trato de imaginarme el concierto. Somos un grupo muy de los 2000, de no parar de tocar y convencer a la gente a la cara, así nos comunicamos mejor”.

Congelar cada momento

Miranda! actuará en Barcelona el martes 29 de marzo -sold out- y el jueves 31, en la Sala Apolo. Por su parte, en Madrid tendrán una fecha: el 1 de abril en Shoko Live. Dos espectáculos en los que presentarán a su público español “Souvenir”, así como recuperarán el tiempo que la pandemia les ha robado: “Es bastante fácil acostumbrarte a las cosas buenas que te pasan, pero esta situación nos cargó de energía, me orientó en disfrutar más las cosas”, asegura Sergi. Una serenidad que comparte con Gattas: “Volvimos más livianos, alegres y contentos, observo y trato de congelar cada momento”.

No debe ser fácil, en cualquier caso, mantener el rumbo tras tantos años de carrera musical, principalmente cuando se trata de uno de los grupos más consolidados de Argentina. No obstante, han superado todo obstáculo y cambio de la industria. Empezaron con MySpace, y hasta Spotify “hay todo un camino. Somos bastante románticos, y en lo personal yo sigo comprando CDs, vinilos, al igual que escucho música en el móvil”, dice Sergi, “uno no le puede decir a la gente cómo escuchar música, lo importante es que se escuche”.