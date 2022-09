Jaime Martín, Premio Nacional de Música: “Quiero provocar en los demás lo que me convirtió en músico”

La llamada en la que comunican a Jaime Martín que ha recibido el Premio Nacional de Música le pilla en la peluquería, en Londres. Y sigue en la misma silla cuando descuelga el teléfono para atender a LA RAZÓN. “Es un gran honor. En este momento, me tengo que acordar de mis padres, de los enormes esfuerzos y paciencia que tuvieron para que yo desarrollase mis estudios de música desde que era un niño. Todo lo que me ayudaron a conseguirlo y la cantidad de horas que aguantaron”, dice y recuerda el momento en que decidió dedicarse a la música, a los 9 años, en Santander, después de asistir a un concierto de orquesta. “Al día siguiente, empecé a estudiar”, asegura el nuevo premio nacional, instrumentista de flauta y director de orquesta, y del que el Ministerio de Cultura destaca su “su compromiso con las jóvenes generaciones de músicos”.

“Lo que más me ha importado siempre ha sido comunicar, transmitir. Siempre he buscado provocar en la gente que viene a escuchar música lo mismo que sentí con 9 años. Que algo te llega, te conmueve y provoca algo dentro de ti”, explica Martín. “Por eso yo me tomo cada concierto como si fuera el último. Por eso mantengo mi ilusión, creo, intacta”, señala a este diario. Tras varios años de formación en España, Martín continuó su aprendizaje en Holanda. “Pero no porque aquí no pudiese desarrollarme, sino por curiosidad. Para probar otras experiencias, tener otras vivencias, de la misma manera que vienen a Europa los americanos o los del norte van al sur”, explica.

Sobre las nuevas generaciones, Martín cree que “están en un momento estupendo. Estamos recogiendo los frutos de muchos años de buena enseñanza y de gran talento de nuestro país. Estamos abasteciendo de instrumentistas a todas las grandes orquestas. No hay un lugar mejor para la música en Europa”.