Chanel: «Si actúo en Qatar, lo haré con un mensaje reivindicativo»

Uñas largas y puntiagudas, mirada que envuelve y tacones de infarto. Verla caminar y gesticular con desenvoltura debe ser consecuencia de las frenéticas coreografías que hace sobre el escenario. Chanel (La Habana, 1991) se ganó un hueco –merecido– en nuestro país con el tercer puesto de Eurovisión con «SloMo», y ahora lanza un nuevo «single», «Toke», con el que abriría el camino hacia su primer álbum de estudio. De nuevo, representará a España con este tema, pero esta vez a través de la Roja: será la canción que acompañe a la Selección al Mundial que se celebrará en Qatar.

¿Le dura la resaca eurovisiva?

Estoy muy contenta y vulnerable emocionalmente. Esa resaca va a durar de por vida, fue tan fuerte que se va a quedar conmigo.

¿Cómo se recompone un artista tras esa experiencia?

Llevo trabajando muchos años y he tenido época de más y de menos actividad. Estoy acostumbrada a esos requerimientos, no es algo que me asuste, no se me caen los anillos trabajando.

De Eurovisión al Mundial, ¿es una artista de eventos?

Ha sucedido así. «Toke» fue creada el pasado 16 de abril, y los astros se alinearon para que fuera la canción que animara a la Selección.

Y es el comienzo de su primer álbum de estudio, ¿qué me puede adelantar?

¿Imagina que cuento cosas? (Ríe). No puedo decir mucho. Soy muy celosa de mis proyectos y los mantengo muy conmigo y con mi equipo hasta que ven la luz. Estamos trabajando a tope.

¿Qué imagen busca proyectar de ahora en adelante?

Según la Chanel que sea en cada momento. Los seres humanos vamos cambiando, nunca somos los mismos. Mi gol, por así decirlo, es el de estar conectada con mi presente. Tanto «Toke» como «SloMo» tienen ese trabajo en equipo, mucha sensualidad, poderío, feminidad y glamour.

¿Le da vértigo que la fama le distancie de sí misma?

Lo que viví con el Benidorm Fest fue como un máster, un aprendizaje. Fue un tren al que decidí subirme de la mano de mi familia, de mis personas de confianza. Obviamente da vértigo, porque cuanta más exposición, más opinión y, lamentablemente, más «hate». Pero también más amor. Hay personas que no te conocen y te juzgan por lo que ven, y eso no cuadra con la realidad. Pero estar con tu gente te mantiene tranquila.

¿Cómo toma distancia para que no le afecte?

Soy una chica joven que consume redes sociales. Veo muchas cosas que me duelen, que me frustran, pero luego veo muchísimo apoyo. Si los comentarios hirientes son constructivos los leo con otro filtro. Si son de odio, no.

Se le criticó porque, después de dar el pregón en el Orgullo, su canción fue seleccionada para el mundial, que se celebra en un país repleto de injusticias hacia la comunidad LGTBIQ+.

Eso me puso muy triste. Tenía ganas de explicarme. Ese mundial se va a celebrar en un país donde los derechos humanos no existen, especialmente para la comunidad LGTBIQ+. Tengo muy claros mis principios, y en el caso de que vaya a Qatar a actuar iré con un mensaje reivindicativo.

¿Qué mensaje?

Lo que dejé claro en el pregón. Que soy fiel defensora de la comunidad, de los derechos humanos y del feminismo. No creo que deba alardear de esto porque es algo natural y normal, pero qué mejor manera de representarlo que con el arte.

Y respecto a «Toke», ¿qué transmite?

Es algo entre mis fans y yo, de vamos a divertirnos. Es un tema de disfrute, de baile, de festival y fiesta.

¿Cuál es el atractivo del género musical que está cultivando?

Representa a lo que escucho desde que tengo uso de razón: música latina, pop, reguetón, salsa... Es como una mezcla de lo que soy. Estamos en una sociedad en la que los números 1 de todas las listas son temas urbanos, latinos. Y qué orgullo pertenecer también a esa raza latinoamericana que estoy abanderando ahora mismo. Estoy poniéndole mi granito de arena a esa voz.