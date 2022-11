Una Inteligencia Artificial compone y toca con una Orquesta Filarmónica por primera vez: el resultado es belleza y caos

Por primera vez, una Inteligencia Artificial ha intervenido en el proceso de creación de una partitura musical y después ha participado en su interpretación en directo. Aunque no es la primera vez que se intenta crea música directamente por un algoritmo, en el pasado se habían producido con éxito canciones pop de tres minutos y no una sinfonía completa. Se trata de un proyecto científico dirigido por el doctorado en la especialidad del aprendizaje de máquinas Robert Laidlow, quien programó diferentes algoritmos que permitiesen crear los tres movimientos distintos de una pieza para orquesta. La obra, titulada “Silicon” (por el silicio, el componente que se usa en los chips y transistores), fue interpretada junto a la inteligencia artificial por una orquesta filarmónica en The Bridgewater Hall en Manchester, Reino Unido, el pasado 29 de octubre.

“Estamos tan enredados con la tecnología inteligente que quería abordar este tema en mi música”, explicó Laidlow, que utilizó diferentes programas para producir las diferentes partes de la pieza. Para el primer movimiento, usó una inteligencia artificial (IA) llamada MuseNet para generar partituras. Para el segundo, se puso en contacto con el equipo detrás de un proyecto musical de IA llamado Magenta, cuya tecnología usó para transformar notas en diferentes sonidos orquestales. “No siempre funcionó a la perfección”, dijo Laidlow, que señaló que a veces se ofrecían como resultados, algunos “sonidos extraños, como de arco”.

Para el movimiento final, se entrenó una IA llamada PRiSM SampleRNN para generar audio en bruto partiendo como base de 20 años de actuaciones de la orquesta filarmónica de la BBC que se hacen “aprender” a una IA. Si bien este algoritmo produjo “sonidos orquestales maravillosos”, dice Laidlow, también reprodujo inesperadamente los sonidos del presentador y del público. En algunos momentos, la música y las palabras del director se convertían en aplausos, “como si se estuvieran aplaudiendo a sí mismos”, explicó Laidlow.

El proyecto, según sus impulsores, tiene como objetivo explorar formas de incorporar la tecnología en el proceso creativo. “No tengo ningún interés en mostrar la tecnología por el simple hecho de hacerlo, pero cualquier cosa que nos empuje a pensar de una manera diferente es realmente valiosa”, explicó laidlow.