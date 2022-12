Ya es Navidad: lo dice Andrea Bocelli

Es un clásico insoslayable. Cada año tiene su disco de villancicos y en esta ocasión es el cantante de ópera Andrea Bocelli quien presenta junto a sus hijos, Matteo (24 años) y Virginia (10) “A family Christmas” (Universal), un trabajo de clásicos en varios idomas -incluido “Feliz Navidad”, en castellano-, villancicos modernos -como el “Happy Xmas (War is over)” de John Lennon y Yoko Ono- y alguna composición original como “The Greatest Gift”. Para Bocelli, “quien canta, reza dos veces. Así que puedo decir que yo he rezado bastante en mi vida”, dice en conversación con este diario. “Para mí, la Navidad es la celebración de Jesús. Es el día de tener en la cabeza las escrituras cristianas y las buenas acciones. Y tener presente al salvador del mundo”, asegura el cantante, que visitará España en septiembre de 2023 con un concierto en el WiZink Center.

Para el cantante, son momentos para recordar y para reflexionar. “Hoy la Navidad tiene un significado mucho más profundo. De niño era un momento de celebración, pero ahora lo vivo como algo espiritual, con significado que quiero transmitir a mis hijos. Por eso hemos hecho el disco. Todos los años vamos a misa por la mañana en Navidad. Porque ir a la iglesia no es una tradición, es algo que elegimos hacer y que tienes que vivir como algo especial, porque le da sentido a la vida”, asegura. Para Matteo Bocelli, “es un momento para valorar más a tu familia, para estar todos juntos. A mí me permitía estar con mi padre más tiempo de lo normal y por eso siempre ha sido especial”. En casa de los Bocelli se cantan villancicos, pero ¿riñe el padre a la familia si lo hacen fuera de tono? “Gracias a Dios, cantan bien -ríe Andrea-. Y yo no digo nada, si es por placer. Pero si estamos grabando o me pide consejos, ahí soy el maestro. Todos los consejos que puedo se los doy”. Padre e hijo grabaron un álbum en 2018 y Andrea corrobora que su padre “es exigente, pero concede libertad”.

Parecen los Bocelli una familia perfecta que va a misa y que vive en armonía incluso en Navidad, cuando la tradición es discutir, aunque sea un poquito: “No somos perfectos, pero en Navidad, no discutimos porque es la cosa más horrible, va en contra de todos los principios. Siempre les digo a mis hijos que cada vez que se pelea es un problema intelectual, un signo de poca inteligencia. Porque cada tensión tiene su solución. Cuando no se encuentra, se pelea. Y eso quiere decir que hay nivel de inteligencia bajo. Y espero que lo apliquen, porque, cada vez que peleas, te sientes triste aunque tengas razón. Hay que evitar ese sabor amargo, algo que cuesta mucho sacar”. Mejor cantar en familia que pelear. “Por supuesto que sí. Prueben”.