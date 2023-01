Queridos Reyes Magos

Les dejamos aquí lo que algunos de nosotros, escribanos en este medio, hemos pedido a los Reyes Magos para 2023. Reconocemos un cierto desánimo a la hora de elaborar nuestras peticiones, tal vez porque llevamos años con muchos reveses y porque algunos de estos regalos, pedidos insistentemente año tras año, siguen pendientes. Este año, queridos Reyes, quisiéramos volver a pedir que los niños os puedan escribir en nuestro lenguaje español común, para que vosotros no necesitéis de traductores adicionales.

Que la gente lea, se interese, se informe y deje de comportarse como borregos.

Que las televisiones públicas estén al servicio de todos nosotros y no al de los políticos que las gobiernan y que, cuando pongan la cuarta dosis a nuestros políticos, les inyecten un microchip que les haga crecer la nariz cada vez que mientan. Que a los políticos de todos los colores les caiga encima una bomba de cultura y aprendan de una vez a dirigirse a los ciudadanos en el lenguaje que merecen. Que a todos se nos devuelva la posibilidad de no avergonzarnos al escuchar lo que se dice todos los días en nuestro Parlamento. Que estos mismos políticos asuman que la música no es un simple entretenimiento, sino una misión para que la sociedad mejore mentalmente.

Que los organizadores de conciertos superen las dificultades económicas, que recuperen su público previo a la pandemia y también comprendan que es cosa de todos.

Que las revistas de música clásica dejen de ser sucursales y hablen de una vez de música y solo de música.

Que los periódicos den más espacio a la música clásica. Que Radio Clásica se recicle de nuevo, dando entrada a gente que sepa, prescindiendo de intrusos e ignorantes.

Que las firmas discográficas permitan una mejor utilización de los enlaces.

Que los programadores dejen de confeccionar los mismos programas de siempre y los directores artísticos de los teatros de todo el mundo se dejen de machacarnos con sus gustos escénicos y respeten los libretos.

Que haya más igualdad a la hora de conceder subvenciones desde el INAEM a los proyectos líricos de las distintas asociaciones de amigos de la ópera.

Que haya buen olfato para encontrar al sustituto o sustituta de David Afkham en la Orquesta Nacional y a Félix Palomero, director técnico de la OCNE, una dosis de vacuna anti Alondra de la Parra.

A Gloria Tello, Presidenta del Palau de la Música de València, una botella de champán para celebrar y cumplir el objetivo de reinaugurar el Palau de la Musica el 9 de octubre (¡de 2023!), día de la Comunitat Valenciana.

Que nuestros teatros nos permitan disfrutar de auténticas excelencias en el podio, como Kirill Petrenko, Christian Thielemann o Antonio Pappano.

Al jefe, nuestro cariño y deseos de una total recuperación y muchas películas, óperas, conciertos y libros para su iPad en las largas horas de suplicio que le esperan sentado en un butacón periódicamente. Equipo musical de LA RAZÓN.