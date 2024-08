Barack Obama comparte qué suena en su Spotify este verano

Cuando Barack Obama anuncia confesión, el mundo se pone ojiplático. Justo hace un año, salió a la luz una carta escrita en 1982 a una exnovia, cuando el expresidente de Estados Unidos tenía 21 años, en la que compartía algunos pensamientos eróticos, algunos relacionados con su propia identidad sexual. En la misiva revelaba una conexión intelectual con los hombres, si bien insistía en que se limitaba a una fantasía: "hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación". Además, expresaba su deseo de pensar en términos de personas sin tener en cuenta el género. El fragmento de la carta fue rescatado por el historiador David Garrow como parte de su obra "Rising Star".

Barack Obama comparte su fantasía sexual con hombres en una carta a su exnovia Barack Obama Barack Obama

Un año después, la vida personal de Barack Obama vuelve a la actualidad, pero esta vez la noticia es bastante más liviana y, aunque tiene como protagonistas a Beyoncé, Billie Eilish o al rapero nigeriano Rema, entre otros artistas, se refiere simplemente a la banda sonora de su particular verano de 2024, sin duda, menos fogosa que aquel de 1982, a juzgar por el contenido de aquella carta. Entre pop, afrobeat y clásicos atemporales, el expresidente estadounidense demuestra una vez más la diversidad de sus gustos musicales.

Compartir sus gustos musicales se ha convertido en un ritual casi obligado desde 2015, cuando Obama, como inquilino de la Casa Blanca, se comprometió a crear contenidos políticos accesibles para llegar al público más joven. Entre ellos, sus gustos musicales y sus piezas favoritas en cada momento a través de su Spotify. Y nueve años después, la tradición continúa y, según aclara frente a algún comentario suspicaz, se encarga él mismo de crear sus playlist.

Singer Billie Eilish attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition. GTRES

"Ahora que el verano llega a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando recientemente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. Espero que encuentren algo nuevo que escuchar” , ha escrito esta semana el expresidente en X. Desde canciones de los años 1960 y 1970 hasta éxitos más recientes, "Barack Obama's Summer Playlist", como él la llama, ofrece un repertorio variado.

Entre las canciones pop del verano se encuentra "Spirited Away", interpretada por la cantante estadounidense Billie Eilish, de 22 años, cuyo último álbum, "Hit Me Hard And Soft", se lanzó en mayo. También están los títulos del último disco de la artista británica Charli XCX, la cantante que, por cierto, inspira a Kamala Harris, y algunas de las últimas canciones más populares de Beyoncé, prueba de que Obama quiere mantenerse al día en cuanto a las tendencias musicales.

Charli xcx, Kamala Harris y un cocotero: unas elecciones "brat" LR / SPOTIFY

Pero el expresidente también quiere recordar a sus 131 millones de seguidores a Bob Dylan, así como algunos sonidos afrobeat, género musical que le gusta, como las canciones "Yayo" de Rema y "Love Me Jeje" de Tems.

Y para dejar claro que no solo de música se componen sus vacaciones, ha recurrido a las redes sociales para compartir sus lecturas veraniegas: "Beautiful Days", de Zach Williams, y "Help Wanted", de Adelle Waldman, entre otros títulos.