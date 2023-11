Billie Eilish, sobre su sexualidad: "Nunca me he sentido mujer"

La cantante estadounidense Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, más conocida en el mundo artístico simplemente como Billie Eilish, se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera y su vida. Sin embargo, como toda gran estrella de la música, ha tenido que atravesar un largo camino de aceptación, autocrítica y escrutinio público desde que se posicionó como una de las artistas más importantes de la industria a una corta edad.

Billie, quien debutó en 2015 con su éxito "Ocean Eyes", ha tenido que convertirse en una adulta rápidamente, algo que ella ha calificado de "extraño y perturbador" en su entrevista con Variety.

Durante mucho tiempo, Eilish utilizó estilismos que ocultaban su cuerpo, ya que no quería recibir los comentarios que la gente estaba predispuesta a dirigirle. "Estaba tratando de que la gente no me sexualizara. No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No me sentía lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente segura como para demostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastado si la gente hubiera dicho algo", explicó.

Billie Eilish en una gala celebrada este año NINA PROMMER EFE

El motivo por el que lo hizo es que "nunca me he sentido deseada o deseable. Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Nunca me he sentido como una niña", añadió.

Mientras eso pasaba, la artista tuvo que luchar contra los titulares de los diferentes medios del mundo que sentían curiosidad sobre la razón por la que una cantante tan joven no quería exponer su aspecto físico ante el mundo.

"Nadie dice nunca nada sobre los cuerpos de los hombres. Si eres musculoso, genial. Si no lo eres, genial. Si eres muy delgado, genial. Si tienes cuerpo de papá, genial. Si eres regordete, ¡me encanta! Todo el mundo está contento con ello. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. ¡Les importa un carajo, porque vemos a las personas tal como son!"

La intérprete de "Bad Guy" explicó que "tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellos. Pero también me intimida mucho su belleza y su presencia”, agregó.