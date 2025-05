El concierto “Universo romántico” clausura el ciclo de música “Viena en Madrid”

La música del romanticismo, que inundó el siglo XIX para sustituir al clasicismo, intentaba demostrar que en el mundo había realidades inevitables que solo podían captarse mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. Desde la libertad expresiva, la música romántica quiso expresarse dando importancia a las emociones y al virtuosismo instrumental, especialmente en el piano. La promotora de música clásica Hispania Concertalia, “con hogar en Madrid y corazón artístico en Viena”, según su director y cofundador Labinot Elshaní, ha programado el concierto “Universo romántico”, que el próximo jueves día 22 cerrará el ciclo “Viena en Madrid” en el Auditorio Nacional. Una cita de alto nivel artístico protagonizada por el pianista Iván Martín y la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, “que interpretarán un programa que muestra esos paradigmas románticos de emoción y virtuosismo instrumental –explica Elshaní-, que comenzará con Antonín Dvořák y su “Nocturno en Si mayor, op. 40”, con una atmósfera introspectiva y mucho lirismo; seguirá con el “Concierto para piano y orquesta n.2” del polaco Fréderic Chopin, una obra pianística virtuosa interpretada por el español Iván Martín, y cerrará el programa la sutil y apasionada “Serenata para cuerdas, op. 48” del ruso Piotr Ilich Chaikovski”.

Para Labinot Elshaní, “la Sinfónica de la Radio de Baviera, orquesta madre, es una de las mejores del mundo. A partir de ella, su concertino principal Radoslaw Szulc fundó la Orquesta de Cámara hace 25 años con el deseo de ofrecer conciertos de la más alta calidad con una formación más pequeña y acudir a salas donde muchas veces la Orquesta Sinfónica no tiene tiempo, ni puede estar, ni puede ofrecer esa precisión de sonido que la ha consolidado como un conjunto de élite dentro del panorama camerístico europeo –explica- por lo que ha sido requerida por sellos discográficos como la Deutsche Grammophon”. En este caso estará acompañada por pianista Iván Martín, “uno de los más destacados de su generación en España, que además es un músico excelente que conoce la música a la perfección”, asegura Elshaní, que comparte una conversación con el pianista donde éste le revelaba el privilegio que supone personalmente para él interpretar bajo la dirección de Radoslaw Szulc, alguien que ha nacido y estudiado en Polonia y lleva en la sangre la música de Chopin”.

Sobre el ciclo “Viena en Madrid, el director artístico reconoce que “cada año –y esta es nuestra tercera temporada- tenemos más madrileño y gente de otros países que vienen a escuchar nuestros conciertos. Hoy en día, para los promotores no es fácil organizarlos porque hay muchísima competencia en diferentes lugares de la ciudad y cada uno intenta hacer algo que es correcto y legítimo, pero para el público no es tan fácil decidir dónde va y eso se nota bastante tanto en el Madrid como en Viena”. Y prosigue: “Nuestro compromiso es tejer un puente musical entre dos de las ciudades más emblemáticas de Europa, enriqueciendo su panorama cultural con experiencias sonoras únicas desde la excelencia, traemos músicos de primer nivel de distintas ciudades de Europa porque para nosotros –asegura- los conciertos de música clásica y la cultura no pueden verse como solo como un evento que empieza a las 19:30 y acaba a las 21’30 horas. No sólo es el concierto, es también el antes y el después, un encuentro de mucha gente que vienen de distintas culturas, de diferentes ámbitos y niveles de la vida que coinciden y comparten una experiencia artística que enriquece a las personas y la vida cultural de la ciudad”, concluye.