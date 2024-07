Los dibujos que pintaba Michael Jackson en sus giras, a subasta

Las piernas de Michael Jackson son historia de la música. Se movían con compleja soltura, se deslizaban con original maestría, fueron creadoras de bailes que hasta hoy son icónicos. La voz única del cantante estadounidense se fusionaba a la perfección con unos bailes que consolidaban su éxito y su apodo de "Rey del Pop". Pero, y no era poco, el baile y el cante no eran sus únicos talentos. Jackson también sabía cómo sacar fruto artístico de sus manos, y esta vez a solas, en privado. Poco se conoce la faceta de pintor del de "Thriller": sumaba el artista a sus facetas artísticas una igualmente interesante, que desarrollaba principalmente en momentos de descanso y que ahora, de la mano de una curiosa subasta, sale a la luz y se reivindica. Un total de 76 dibujos realizados por Michael Jackson serán subastados en Los Ángeles el próximo 3 de agosto, a través de la casa King's Auctions.

Sillones, llaves, retratos, majestuosas puertas de hierro y hasta la reconocida posición de sus piernas apoyadas sobre las puntas de sus pies eran algunos de las temáticas más recurrentes de sus dibujos. Unas creaciones firmadas personalmente por Jackson, y que demuestran su gran habilidad con el lápiz, y que realizaba sobre todo cuando estaba de gira. Una afición no muy conocida del autor de "Billie Jean", y que, gracias a esta venta -la localización exacta aún no se ha revelado, aunque la casa apunta que será en un exclusivo local-, será conocida por seguidores y coleccionistas.

Una silla y sus propias piernas, dibujadas por Michael Jackson King's Auctions

Cada uno de los 76 dibujos cuenta con un certificado de autenticación elaborado por Roger Epperson, empresa de renombre mundial dedicada a acreditar la veracidad de autógrafos y creaciones del mundo de la música. Algunas de estas piezas son de doble cara, y todas ellas viene con su propia descripción detallada y su fecha de creación. Si bien la mayoría están hechas con lápices de cera de colores, también hay algunas con acuarelas. Además, algunas cuentan con la peculiaridad de que fueron realizadas sobre un papel presidencial que el cantante recibió durante una visita a la Casa Blanca.

Del Pop Art a Isabel II

Jackson, explican desde King's Auctions en un comunicado retransmitido por "The Hollywood Reporter", "se vio influenciado por muchos géneros artísticos, desde el clásico y el arquitectónico hasta el Pop Art e incluso el retrato formal. También tenía una gran afición por Londres y las costumbres británicas". Esto último se demuestra, por ejemplo, en algunos de los retratos a subasta, donde el artista dibujó a la reina de Inglaterra Isabel II.

Dibujo titulado "Su majestad", de Michael Jackson King's Auctions

La subasta de este lote de obras se presenta como única en su especie, por lo que en un inicio se ofrece la venta de la colección completa por aproximadamente un millón de dólares. De alcanzarse o superarse el precio deseado, el evento finalizaría de inmediato cediendo todos estos dibujos al comprador. No obstante, explican desde la casa de subastas, si ello no se consigue, "se procederá a la subasta de los lotes individuales hasta que se terminen". Por último, explican que esta venta "no incluye propiedad intelectual ni derechos de autor", así como especifican que "no está afiliada ni respaldada por Jackson State".