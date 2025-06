En Clave de Ellas: las artistas emergentes rompen barreras en la industria musical

Beethoven, Mozart, Wagner... Hoy en día, todos ellos lo habrían tenido más complicado; el desempeño y el virtuosismo quedan en gran parte relegados a un segundo plano. Lo comercial y el impacto en redes sociales ocupan en pleno 2025 la totalidad de ese camino de baldosas amarillas que conduce a una industria prometida.

Y si pocos son los hombres que logran hacerse con un hueco en un ámbito tan competitivo, la presencia de las mujeres es imperceptible a primera vista. Siguiendo esta misma premisa, hemos querido descubrir cómo afecta esta lucha por darse a conocer de mano de unos testimonios excepcionales: ellas, las nuevas propuestas femeninas en nuestro país.

Ser cantante ya no se basa únicamente en cantar

La multidisciplinariedad está a la orden del día dentro del proyecto artístico de Ainhoa Domínguez (conocida públicamente como Noa B.). El pasado 2024, la madrileña lanzó su primer EP, 'Nanas de sal', donde las esencias de Belén Aguilera y Judeline inspiran a crear un halo de misticismo, a través del cual el amor y el desencanto se viven en su manifestación más pura.

Noa B. actuando en el festival Costa Sonora de Alicante Ainhoa Domínguez

Tras haber actuado en uno de los festivales de música urbana más importantes de España, la joven lo tiene claro: cualquier artista femenina tiene que verse obligada a demostrar ser vocalista, bailarina e incluso 'influencer'. "Hoy por hoy, lo que importa realmente es cuántos seguidores tienes y cuántos oyentes alcanzas", explica Ainhoa acerca de la presión por conseguir una cierta presencia en redes sociales. Además, arroja un dato revelador sobre la accesibilidad a este tipo de eventos: ella fue la única mujer participante en el proceso de selección para completar uno de los cupos del festival.

Aunque afirma sorprendida que no vivió ningún tipo de discriminación en el evento, la cantante pone en evidencia que los artistas masculinos son casi siempre los que consiguen más visibilidad y oportunidades, incluso ofreciendo menos que ellas. "Todas las mujeres emergentes tenemos que currarnos una estética, una imagen visual, una voz espectacular, un baile... si no, no eres nada", señala.

Respecto a la hora de poder sacar adelante este proyecto, Ainhoa confiesa que el pluriempleo no es una opción a tener en cuenta, sino el camino que la mayoría debe seguir. "No puedes tener un trabajo fijo, porque dependes completamente de tu equipo. Si te dicen, 'mañana es el único día que puede estar la gente', tú tienes que estar ese día disponible", sostiene la madrileña.

Como consejo a la hora de aventurarse en una vocación de este calibre, Noa B. no duda ni un segundo: "Necesitas no tener vergüenza de nada, hay que verlo como un trabajo. No tiene que darte corte acercarte a una persona si quieres establecer un contacto o recibir ayuda".

La producción musical, una odisea llena de desafíos

No tan explorada como la faceta de vocalista, la profesión de productor musical siempre es capaz de ofrecer un horizonte de posibilidades a quien sepa aprovechar su potencial. Es el caso de Marta Navarro (conocida artísticamente como Damma). Nacida en Jaén, Navarro acaba de debutar en plataformas gracias a su primer tema, 'Lady Night'. En colaboración con el cántabro Iván Díaz como voz cantante y el también productor Alpha Sky, el sencillo se convierte, de manera magistral, en un mecanismo de reminiscencia a los inicios de Lady Gaga y Avicii.

Acostumbrada a que de tanto en tanto se la confunda con la figura del DJ, Marta nos explica que, en la producción, lo principal "es ajustar y crear melodías a partir de una ingeniería de recursos, tales como programas de composición". Estudiando actualmente un doble grado enMatemáticas e Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, Marta no tiene miedo de reconocer la dificultad a la hora de compaginar sus dos facetas.

Damma es una apasionada de las telecomunicaciones Marta Navarro

"Es una carrera que requiere de mucho sacrificio y esfuerzo, pero creo que merece totalmente la pena luchar por estas dos pasiones; incluso en algún futuro poder unirlas de alguna forma. Tanto la ciencia como la música tienen muchísimo más en común de lo que se podría pensar", añade.

Uno de los aspectos que ambos mundos tienen en común es la falta de visibilidad de las propuestas femeninas. "Es un poco triste ver que predominan muchísimo los hombres en estos campos, pero cada vez se están animando más mujeres a incursionarse en ciencia e ingeniería", afirma. Aunque aprecia un cambio de tendencia en los últimos años, Marta no duda en recomendar y apostar por la paridad en este tipo de carreras.

Como pauta para aquellos futuros emprendedores en la producción musical, Damma hace especial énfasis en un criterio: perseverancia. "Si tienes algo que contar, tienes que encontrar focos de exposición y conseguir que se valore lo que ofreces. Busca fuerza en aquello que amas y defiende ese proyecto sólido en el que crees", concluye.

La problemática persiste fuera de España

Si bien las artistas femeninas están abarcando cada vez más terreno, algunas cifras pueden llegar a hacernos reflexionar acerca del panorama musical a nivel global. El proyecto 'Inclusion in the Recording Studio?', llevado a cabo por un equipo de la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, está basado en el análisis del impacto y de los elementos que componen 1.300 canciones populares en la lista musical más famosa de Estados Unidos.

Un total de 2.429 artistas figuran en este conjunto de éxitos, pero el número de mujeres no llega ni a 600. El dato es aún más preocupante cuando nos fijamos en la cantidad de productoras femeninas dentro de esta lista de temas: hay una por cada 27,3 productores. A su vez, menos del 1% de estas canciones han sido escritas exclusivamente por mujeres.

Stacy L. Smith, miembro del equipo que ha estado a cargo del estudio, revela de forma esperanzadora que "las mujeres no han perdido terreno desde los avances del año pasado". Sin embargo, se ha podido apreciar un estancamiento en cuanto a nuevas propuestas dentro de la industria.

Cada año, el Equal Fest de Spotify reúne al talento femenino nacional Spotify España

Como posible solución, Smith plantea recurrir "a programas como 'Be The Change', 'Keychange', 'She Is The Music', 'Spotify's EQUAL' o 'Women's Audio Mission', entre otros. "Estas cifras pueden seguir creciendo si la industria se fija en estas organizaciones y en las muchas mujeres cualificadas dispuestas a trabajar como compositoras y productoras", concluye la investigadora.

Sea como fuere, las artistas femeninas siguen teniendo un duro camino por delante a la hora de labrarse un futuro en una vocación demasiado exigente. Aun así, ya se las escucha cada día en nuestros desplazamientos, nuestras comidas, nuestros momentos de celebración y nuestras batallas personales. En definitiva, han dejado y siguen dejando su huella en la banda sonora de nuestra vida.