«Tú ya no dices nada»: Donde los polos opuestos convergen

El melómano tiene sus épocas. O bien recurre a la escucha tradicional de discos, desde la primera hasta la última canción y en orden, o prefiere experimentar, descubrir, confluir unos géneros con otros, y a ver qué les depara esta búsqueda. Lo mismo ocurre con los músicos, que basan la creación en el aprendizaje, y para ello son válidos todos los puntos de vista. Lori Meyers no se cierran a ninguna colaboración, sea junto al género que sea. Noni (voz), Alejandro (guitarra) y Alfredo (batería) lanzan hoy una canción junto a la gaditana Manola –Teresa Ríos como nombre de pila–, y que, en lugar de un indie alternativo, cosecha sonidos relacionados con el soul y el R&B. En una entrevista con LA RAZÓN, en la que faltaba el guitarra de Lori Meyers por una reciente paternidad, los artistas coincidían con Noni en que «lo que más gracia nos hace es que no siempre todo sea lo mismo. Cuando colaboramos, tampoco. Con Teresa fue súper sencillo, nos dimos cuenta de que después de 20 años nos puede seguir descubriendo mucha gente». Con un par de ideas puestas en común y la predisposición de conocer nuevas perspectivas, nació «Tú ya no dices nada», ya disponible en las plataformas.

Colaboración musical de Teresa Ríos Moguer (Manola) con el grupo musical Lori Meyers / © Alberto R. Roldán / Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Hay truco

Pertenecen ya no solo a géneros, sino a generaciones diferentes, y aún así coinciden mayormente en pensamiento. Tanto Lori Meyers como Manola ven que «lo peor que puede haber en la industria ahora es la Inteligencia Articial. La vida ya no es como en los 80, cuando los grupos tenían mansiones en Miami. Ahora hay un nivel muy bajo de ingresos, hay truco, hay trampa». Algo que provoca cuanto menos incertidumbre a los artistas «que estamos emprendiendo es que hoy en día importan mucho más las redes sociales, tienes que generar contenido para que una industria apueste por ti. Las canciones de seis minutos aburren, y los vídeos tienen que ser muy cortos. Entonces la carrera es más difícil y frustrante», opina la cantante gaditana.

Entonces, ¿hoy es más asequible la vía del músico independiente? «Eso es casi imposible, a no ser que vengas de una gran familia o algo así. No podemos sufragarnos a nosotros mismos», opina Noni. Aunque, si algo define a los Lori Meyers, es su actitud positiva, pues Manola destaca «que lo que más he aprendido de ellos es que, aún llevando tantos años en la música, siguen teniendo la misma ilusión por todo». Y por ello Alfredo subraya que «somos grandes afortunados por dedicarnos a esto. Es verdad que falta mucha regulación ahora, sobre todo respecto al tema digital. Es difícil que todo el mundo esté contento, porque todo evoluciona y, al fin y al cabo, la industria no deja de ser un ‘‘mal’’ necesario».

Mientras tanto, menos pensar en el pasado, y más en lo que está por llegar. En el caso de Lori Meyers, más conciertos, más proyectos, «hasta que llegue un momento en que no tengamos nada que decirle al público o a la música. En ese caso, que venga gente nueva y dejaremos nuestro espacio». Y, ya que hace un año estaban lanzando un villancico, ¿a celebrar la Navidad? «Nunca pensamos en hacer una serie navideña, me parecería aburrido. Es una música muy de época. La canción de Mariah Carey ya cansa hasta en Navidad», ríe Noni.