Duki, antes de llenar el Bernabéu: "Soy la misma persona que era cuando empecé"

Tiene solo 27 años y puede que a muchos en España no les suene de nada, pero el rapero Duki, nacido en Buenos Aires, está a punto de llenar el Estadio Santiago Bernabéu. Será este sábado cuando el mayor exponente de las rimas de Argentina llene el coliseo madridista, ante lo que siente un pinchazo especial, a pesar de haber sido capaz de abarrotar el estadio de Boca Juniors en su ciudad natal. "No palpé la realidad de lo que es hacer un Bernabéu hasta que no llegué aquí", comentó el rapero, para quien es un sueño actuar en el estadio.

"Lo que me trajo aquí es mi gente" ha sido la respuesta de un emocionado Duki a una pregunta formulada por su propia madre en una rueda de prensa en la que ha explicado que la razón de su éxito son sus seres queridos y que es una "persona libre" gracias a su apoyo, informa EFE. En una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, Duki ha destacado el apoyo recibido a lo largo de su carrera y el respeto que siempre le han mostrado, lo que le ha ayudado a seguir siendo "la misma persona que era" cuando inició su carrera.

Un concierto para el que las entradas se vendieron a un ritmo vertiginoso, aunque no contempla la posibilidad de hacer un segundo. "Con uno estamos bien", ha afirmado el cantante, que cree que con una sola noche se puede disfrutar más porque no hay que preocuparse por otro, algo que podría atenazarle en la primera cita. Sin esconder sus nervios, Duki ha explicado que valora ese sentimiento de ilusión que creía que no sentiría después de sus conciertos en el estadio de Boca Juniors, momento en el que incluso se llegó a preguntar si sería la cima de su carrera.

Una trayectoria en la que no ha buscado seguir modas. "No me considero una persona mainstream", ha comentado el artista, que ha precisado que intenta que su público se sienta identificado con su música y con sus costumbres argentinas, que el público español parece haber asimilado, algo que no había notado en ocasiones anteriores. "Es muy bonito que te esperen en el hotel con una remera (camiseta) de Argentina", ha puesto como ejemplo el rapero, para quien asumir "rasgos culturales" de un país tan lejano como el suyo se explica porque hay "muchas cosas en común en nuestro ADN".

También ha querido dar un consejo a los nuevos artistas que intentan hacerse un hueco en el panorama musical, un proceso "largo y difícil" en el que hay que trabajar mucho pero, sobre todo, "disfrutar y divertirse". Porque hacerse cantante solo para intentar conseguir un éxito es "matar la música".