Muere el artista Chuck Mangione, figura del jazz reconocida por "Feels so good"

El músico Chuck Mangione, ganador de dos premios Grammy, que alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo de jazz «Feels So Good» y más tarde se convirtió en actor de doblaje en la comedia animada de televisión «King of the Hill», ha fallecido a los 84 años. Mangione falleció en su casa de Rochester, Nueva York, el martes mientras dormía, según informó su abogado, Peter S. Matorin, de Beldock Levine & Hoffman LLP. El músico estaba retirado desde 2015.

Quizás su mayor éxito, «Feels So Good», es un tema habitual en la mayoría de las emisoras de radio de smooth jazz y ha sido calificado como una de las melodías más reconocidas desde «Michelle» de los Beatles. Alcanzó el número 4 en la lista Billboard Hot 100 y el primer puesto en la lista Billboard de música contemporánea para adultos.

«Para mucha gente, esa canción se identificaba con un artista, aunque yo tenía un público bastante fiel que nos permitía salir de gira con la frecuencia que queríamos, esa canción simplemente alcanzó la cima y lo llevó a otro nivel», declaró Mangione al Pittsburgh Post-Gazette en 2008.

A ese éxito le siguió «Give It All You Got», encargado para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, y que interpretó en la ceremonia de clausura. Mangione, trompetista y compositor de jazz, lanzó más de 30 álbumes durante una carrera en la que se ganó un gran número de seguidores tras grabar varios álbumes, componiendo todas las canciones.

Ganó su primer premio Grammy en 1977 por su álbum «Bellavia», que recibió ese nombre en honor a su madre. Otro álbum, «Friends and Love», también fue nominado a los Grammy, y obtuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor banda sonora original y un segundo Grammy por la película «The Children of Sanchez».

Mangione se dio a conocer a un nuevo público cuando apareció en las primeras temporadas de «King of the Hill», interpretando al portavoz comercial de Mega Lo Mart, donde «ir de compras es tan agradable».

Se licenció en la Eastman School of Music, donde acabaría regresando como director del conjunto de jazz de la escuela, y se marchó de casa para tocar con Art Blakey y los Jazz Messengers. En 2009 donó su característico sombrero de fieltro marrón y la partitura de su sencillo ganador de un Grammy «Feels So Good», así como álbumes, cancioneros y otros objetos efímeros de su larga y brillante carrera al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian.