Festivales: empieza la locura

El año se presentaba como una potencial trituradora de festivales. En el mismo fin de semana de julio coincidían tres de los más potentes que se hacen en España: el BBK Live, el Mad Cool y el Doctor Music Festival en un año particularmente huérfano de grandes giras, es decir, con escasez de oferta de grupos. Además, el Nos Alive de Lisboa, que cada año atrae a un buen número de festivaleros españoles, hacía que las alarmas se encendiesen. El resultado, ya lo conocen. El Doctor Music tuvo que cancelarse por la escasa venta de entradas y tras el cambio de ubicación decidido por las autoridades de Cataluña. Javier Arnáiz, responsable de Mad Cool, se encoge de hombros ante la situación: «Hay muy pocos artistas este año. Muchas de las grandes giras han descansado en 2019 y había poco de donde elegir, esa es la realidad». Por el Mad Cool comienza este viaje.

MAD COOL

El evento madrileño, que ha salido a incidente por año (lluvias torrenciales, el fallecimiento de un acróbata, problemas informáticos, caos y hasta espantadas de bandas muy sonadas), busca por fin la tranquilidad. Este año, Bon Iver, The National, Smashing Pumpkins, The National y Prophets of Rage son las principales apuestas de una alineación artística que brilla más en la clase media. Cat Power, Iggy Pop, Chemical Brothers, Lauryn Hill, Gossip, Greta Van Fleet, Jon Hopkins... son solo algunos de los nombres de un evento mastodóntico que, dadas la estrecheces del recinto del año pasado, reduce su aforo de 80.000 a 75.000 personas diarias. También, ante las quejas, han eliminado zonas Vip en el área delantera del escenario y mejorado los accesos y la coordinación con la Policía. (11, 12 y 13 de julio. Abono, 175 euros. Entrada de día, 79).

BBK LIVE

También dadas las circunstancias de escasez, el festival de Bilbao ha conformado una oferta interesante: The Strokes (que, sin disco y un tanto desenfocados últimamente, este año giran para hacer caja), Liam Gallagher, Rosalía, Suede, Weezer, The Good The Bad & The Queen y el proyecto de Thom Yorke en solitario, llamado Tommorrow’s Modern Boxes son la alineacion titular. Pero, como le sucede a su competidor madrileño, en el banquillo hay mucho y bueno. Modeselektor, Idles, Hot Chip, Cut Copy o 2ManyDj’s son clásicos infalibles a los que añadir nombres de artistas españoles como Vetusta Morla, Cecilio G, Delaporte o Cala Vento, una de las grandes noticias del rock en español. (11, 12 y 13 de julio. Abono, 160 euros. Entrada de día, 62).

NOS ALIVE

El del vecino portugués ha sido considerado uno de los mejores festivales de Europa. Con músculo financiero y una ubicación privilegiada, el evento lisboeta presenta lo mejor de sus dos competidores españoles como ha sido habitual: The Cure, Smashing Pumpkins, Thom Yorke, Vampire Weekend, Bon Iver, Hot Chip y Weezer. Muchos españoles suelen acudir a ese festival cada año, por la cercanía del evento, que en esta edición hace dos guiños al castellano con las actuaciones de Izal y Vetusta Morla, dos de las bandas más populares en nuestro país. (11, 12 y 13 de julio. Abono, 140 euros. Entrada de día, 61).

FIB

El clásico Benicàssim vuelve, como sus competidores, tirando de posibilismo, y eso que el emblemático evento cumple 25 años y hace algunos que se merece autohomenajearse por los malos tiempos vividos en el pasado. Fatboy Slim, Lana del Rey, Kings of Leon y Vetusta Morla son los cabezas de cartes de cuatro jornadas en la playa de Castellón, sin superestrellas y con buena apuesta nacional –muy secundaria en los años anteriores– para una cita que lucha por recuperar relevancia. Franz Ferdinand, The 1975 y Carolina Durante son apuestas para intentar insuflar gas al evento, aunque seguramente no será el año más brillante de su historia. Eso sí, como se celebra una semana después de la gran batalla, quizá pueda aprovechar el tirón de los insaciables festivaleros. (Del 18 al 21 de julio. Entrada de día, de 46 a 60 euros. Abono, 130).

RÍO BABEL, VIDA FESTIVAL, CRUÏLLA

Estos tres eventos, que comenzaron anoche, también son alternativas, pero han pagado caro la voracidad de los gigantes del sector, que les han dejado con poco margen de contratación. Comenzando por Río Babel, que se celebra en Ifema (Madrid), todavía esta noche guarda artillería: Jorge Drexler, Dorian, Love Of Lesbian y La Pegatina, mientras que mañana espera el baile con Bomba Estéreo, Fuel Fandango y Fatboy Slim, además de los argentinos El Mató a un Policía Motorizado. (Hoy y mañana, entrada de día, 40 euros). En Barcelona, el Cruïlla presenta esta noche a Bastille, Vetusta Morla, Garbage y Foals, y mañana, a Dorian, Kylie Minogue, Parov Stellar, Love Of Lesbian y Cala Vento; quizá es la edición más convencional de los últimos años del evento. (Hoy y mañana. Ticket de un día, 75, y abono de viernes y sábado, 125). Finalmente, el Vida de Vilanova i la Geltrú trae a Beirut, Temples y Todd Terje esta noche, y mañana, a Nacho Vegas, Madness y Carolina Durante. (Hoy y mañana, entrada de día, 53 euros).

ARENAL, LOW, JAZZALDIA, SONORAMA...

El verano es largo y los festivales son incontables. De entre los más de 800 que se celebran en España cada año, aquí podemos destacar Jazzaldia en San Sebastián (del 24 al 28 de julio), Low Festival en Benidorm (26 al 28), Arenal Sound de Burriana, Castellón (30 de julio al 4 de agosto), Dreambeach en Villaricos, Almería (del 7 al 11 de agosto), y el Sonorama de Aranda de Duero (del 9 al 11 de agosto).