We Got the Sound Music e Interscope Records presentan "Tenemos el Sonido Vol. 1"

El pasado jueves 19 de septiembre, We Got the Sound Music e Interscope Records organizaron una exclusiva listening session para el esperado álbum "Tenemos el Sonido Vol. 1", un proyecto que, según sus organizadores, promete marcar un antes y un después en la escena de la música urbana en España. El evento, celebrado en la icónica Saga Fitz de Madrid, fue el escenario donde se descubrieron a las próximas estrellas de la música urbana, con 13 talentosos artistas que están listos para conquistar la industria.

Artistas emergentes que participaron:

1. Dariess – Presentando su tema "Never Give Up".

2. Lema – Con su potente canción "A ti"

3. Felay “El Nene – Interpretando "Que Será"

4. Esteban Daza – Deslumbrando con "Horas"

5. Chris Mars – Energizando al público con "Jake Mate"

6. Jey M – Presentando su tema sensual "Oh Baby"

7. Benetti – Con el pegajoso ritmo de "Voulez"

8. Soqe – Trayendo la fiesta con "Se Pegó"

9. Pboy – Nostálgico y vibrante con "TBT"

10. Karlitos – Sintiéndose imparable con "North Face"

11.Mavi – Sorprendiendo con "Natural"

12.Fonxx – Encendiendo la pista con "Tócate"

13.Yunior – Cerrando con su potente "Mi Uzi"

Un equipo de productores de élite

El éxito de "Tenemos el Sonido Vol. 1" no solo radica en el talento de los artistas, sino también en la participación de algunos de los productores más destacados de la industria:

Chris Zadley (@chriszadley), quien acaba de ser nominado a los Latin Grammys, es el creador de varios éxitos que hemos escuchado por todo el país. Su impresionante carrera incluye colaboraciones con artistas de talla internacional como Aitana, J Balvin, Pitbull, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra , entre otros.

Mercaloops (@mercaloops), productor con una sólida trayectoria, lleva a sus espaldas varios discos de platino , demostrando su habilidad para crear temas que conquistan tanto las listas de éxitos como los corazones de los fans.

Saint Cairo (@saintcairo_) y Gotex (@gotexoficial), ambos también con discos de platino en su haber, aportaron su creatividad y experiencia al álbum, asegurando un sonido innovador y de alta calidad.

Tracklist del álbum:

1. "Never Give Up" – Dariess

2. "Mi Uzi" – Yunior

3. "North Face" – Karlitos

4. "Jake Mate" – Chris Mars

5. "Voulez" – Benetti

6. "TBT" – Pboy

7. "Natural" – Mavi

8. "Oh Baby" – Jey M

9. "Que Será" – Felay

10. "Tócate" – Fonxx

11. "Se Pegó" – Soqe

12. "A ti" – Lema

13. "Horas" – Esteban Daza

El evento fue un éxito rotundo, destacando no solo la calidad musical de los artistas emergentes, sino también el impecable trabajo de producción que hay detrás de cada tema. "Tenemos el Sonido Vol. 1" estará disponible próximamente en todas las plataformas de streaming, y promete ser una referencia dentro de la música urbana en español, reflejando la diversidad y la innovación de una nueva generación de artistas y productores.