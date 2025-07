¿Boicot a Spotify? Polémica por las inversiones de Daniel Ek al sector armamentístico

Pocos movimientos se pueden ya hacer sin que rápidamente esa información se difunda. Y más aún si se trata de una figura pública. Ahora el foco se ha girado hacia Daniel Ek, CEO de Spotify.Recientemente ha invertido en una startup alemana de hardware militar la cifra de 600 millones de euros, una cantidad que ha destinado tras vender acciones de su icónica plataforma de streaming por valor de más de 800 millones de euros en los últimos meses. Se trata de Helsing, una compañía que produce software militar basado en Inteligencia Artificial, como es el caso de los drones HX-2 utilizados en Ucrania.

Esto ha enfurecido tanto a usuarios de Spotify como a artistas. Y no es la primera vez que Ek invierte en sector armamentístico. Ek, que se convirtió en multimillonario a los 35 años, ya hizo una polémica inversión en 2021, cuando gastó alrededor de 100 millones de dólares de nuevo en Helsing. Esta inversión pasó desapercibida pero, como se decía al principio de este artículo, ahora pocas son las cosas que no trasciendan a velocidad de la luz.

Ahora, Helsing se encuentra desarrollando un sistema que permite integrar pilotos de IA en las cabinas de los aviones de combate, algo que ha debido llamar la atención (y la inversión) de Ek, vista la rapidez con que Spotify integró a su ejercicio a la IA. La plataforma de reproducción de música ha sido duramente criticada por integrar canciones y artistas generados por IA en sus listas de reproducción populares.

Con esto, varios usuarios de Spotify ya llaman a boicotear la plataforma, así como algunos músicos se han unido a la protesta. Es el caso de King Gizzard and the Lizard Wizard, banda de rock australiana que no ha dudado en declarar "¡a la mierda con Spotify!", en una publicación en sus redes sociales realizada el pasado sábado, anunciando que retirarían su catálogo de la plataforma. Asimismo, la banda Deerhoof también afirmó que no quiere "apoyar el crimen con su música", teniendo la intención de eliminar toda su discografía de Spotify.