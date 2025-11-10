Latin Grammy: cuándo son, nominados y favoritos

El jueves 13 de noviembre se entregan los Latin Grammy, en los que se espera que Bad Bunny arrase, ya que llega como el gran favorito, con 12 nominaciones. Es, sin duda, la cita cultural imprescindible de esta semana, en la que hay otros eventos destacados. Con 12 nominaciones, Bad Bunny llega a los Latin Grammy dipuesto a arrasar con su último trabajo, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) -que acaba de conseguir seis nominaciones a los Grammy-. Tras conseguir el premio el pasado año a mejor interpretación de 'reggaeton' por 'Perro negro', el puertorriqueño llega ahora dispuesto a arrasar y a sumar más gramófonos a los 12 que ya posee.

Está nominado en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, mejor grabación del año y mejor canción del año (estas dos últimas por duplicado). Y además es una de las actuaciones estrella de una noche que se promete inolvidable para él.

En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Rauw Alejandro, por 'Cosa Nuestra'; Andrés Cepeda, por 'Bogotá Deluxe'; Karol G, por 'Tropicoqueta'; Natalia Lafourcade, por 'Cancionera', y Alejandro Sanz, por '¿Y ahora qué?'.

Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', J Balvin, por 'Mixteip'; Feid, por 'FERXXO VOL X: Sagrado'; Nicki Nicole, por 'Naiki'; Trueno, por 'EUB DELUXE' y Yandel, por 'SINFÓNICO (en vivo)'

En la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por 'ASTROPICAL'; Ca7riel y Paco Amoroso, por 'PAPOTA'; Los Wizzards, por ALGORHYTHM; Fito Páez, por 'Novela' y Aterciopelados, por 'Genes Rebeldes'.

Al mejor álbum de música mexicana aspiran por 'Mala Mía' Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con 'Y lo que viene'. Completan la lista Paola Jara, por 'Sin rodeos'; Carín León, por 'Palabra de To's (Seca) y Bobby Pulido, por 'Bobby Pulido & Friends por 'Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (en vivo)'.

'Fotografías', de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; 'Raíces', de Gloria Estefan; 'Clásicos 1.0', del Grupo Niche; 'Bingo', de Alain Pérez, y 'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2', de Gilberto Santa Rosa, optarán al mejor álbum latino tropical.

En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena Vista Social Club, y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a cuatro Grammy: mejor interpretación orquestal con la Sinfónica Simón Bolívar por el 'Bólero de Ravel'; mejor composición clásica contemporánea, por 'Ortiz: Dzonot' y mejor compendio clásico y mejor interpretación coral, ambas por 'Ortiz: Yanga'.