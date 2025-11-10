Mad Cool 2026 apuesta por Foo Fighters, Moby, The Black Crowes, David Byrne y Pulp

El Festival Mad Cool de Madrid celebra su décimo aniversario con novedades. En primer lugar, el evento reduce un escenario para mejorar la comodidad interna en el recinto de Villaverde, saturado en las primeras ediciones de instalaciones y de público. En segundo lugar, amplía una jornada más, hasta cuatro noches, su actividad. Y en tercer lugar presenta un cartel con sorpresas. A los anuncios esperados (por su coincidencia habitual con el festival Nos Alive de Lisboa) de Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence & The Machine, Wolf Alice, Foo Fighters, Lorde y Pixies, el certamen madrileño suma la presencia de Moby, David Byrne, Pulp y The Black Crowes completan el cartel.

Miércoles 8 de julio

Así, Foo Fighters abren el cartel como una de las bandas protagonistas del miércoles 8 de julio. Miles de fans esperan su regreso a Madrid, donde ofrecerán un espectáculo que combinará sus grandes clásicos con los temas de su último álbum. Esta será la única oportunidad de verlos en España en 2026, dentro de su gira mundial “Take Over Tour”.

Moby es otra de las grandes sorpresas de esta edición. Compositor, productor y DJ, autor de clásicos como “Porcelain” o “The Last Day”, regresa a Madrid tras años de espera. Wolf Alice será otras de las actuaciones principales del 8 de julio, demostrando la gran evolución de su sonido, presentando las canciones de su último álbum “The Clearing”. The War On Drugs completan la primera línea del miércoles 8 de julio con su directo atmosférico y envolvente, lleno de guitarras y sintetizadores. También The Last Dinner Party, una de las bandas con mayor proyección internacional por su sonido entre glam y pop barroco.

La primera jornada contará también con una selección de propuestas: The Warning, hasta el talento de Jenny Beth y The War and Treaty, pasando por el rock más contundente de Palaye Royale, Dogstar, Hot Milk, Villanelle, Hotwax, MadMadMad y Bigger Splash.

Jueves 9 de julio

Los protagonistas son Florence + The Machine, dentro de su gira y presentando su nuevo álbum “Everybody Scream”. Ese mismo día, Lorde debutará en Madrid presentando su cuarto álbum, “Virgin”. La segunda jornada del festival llega cargada de energía y juventud. Jennie, la artista surcoreana y proyecto en solitario de Blackpink, es una de las principales apuestas del festival, con un espectáculo que combina R&B, Hip-Hop y K-Pop. Teddy Swims también será protagonista del jueves 9 de julio. Cantante y compositor estadounidense, conocido por hits como “Lose Control”, destaca por su voz potente que acapara todas las miradas.

Junto a ellos, Zara Larsson,Charlie Puth y el debut en el evento de Renée Rapp. El DJ set de The Blaze garantiza la mejor música electrónica en los escenarios principales, y la juventud de CMAT, con su country-pop irónico, promete una de las actuaciones más interesantes de la jornada. Completan el día Sadie Jean, Son Mieux, Zimmer90, Frost Children y Chloe Slater entre otros.

Viernes 10 de julio

La organización "se rinde" a una de las demandas de su público más insistente en los últimos años: la llegada de Twenty One Pilots. La formación ganadora de un Grammy, liderada por el vocalista Tyler Joseph y el batería Josh Dun, ofrecerá uno de los directos más potentes, combinando pop, rock y hip hop con una puesta en escena intensa e impactante. Kings Of Leon vuelven tras la cancelación del año pasado. Pixies celebrarán su 40 aniversario con clásicos como “Where Is My Mind”, “Here Comes Your Man” o “Hey”, himnos que marcaron la historia del rock. Ese mismo día, Halsey, A Perfect Circle, Sigrid, Interpol, Holly Humberstone y Midnight Generation. También se podrá disfrutar de las actuaciones de Cliffords, Usted Señalemelo, Karen Dio, Rio Kosta y My First Time.

Sábado 11 de julio

La última jornada estará dominada por Nick Cave & The Bad Seeds, un gigante de la escena y la composición. Junto a él, la histórica banda de britpop PULP, liderada por Jarvis Cocker, con su último lanzamiento “More” y un público que coreará con entusiasmo sus grandes éxitos como “Common People” y “Disco 2000”. Mad Cool sorprende con David Byrne: el fundador de Talking Heads presentará su recién estrenado álbum, junto a los clásicos que conquistaron a varias generaciones. Y otros clásicos: The Black Crowes cierran la jornada con su rock sureño y la inconfundible voz de Chris Robinson. Kasabian, Jalen Ngonda, The Vaccines y Matt Berninger completan la jornada, acompañados de artistas como The Reytons, Persia Holder, Overpass, TTSSFU o Supermodel*.

Como cada año, los amantes de la música electrónica tendrán su espacio. Del 9 al 11 de julio, Mad Cool Festival contará con nombres de referencia mundial como Richie Hawtin, Boys Noize, Polo & Pan, Nina Kraviz, Swimming Paul, Weval, Palms Trax y Bunt.

Mad Cool Festival siempre reserva espacio para talento nacional, y en 2026, el público podrá disfrutar de grupos consolidados como LA PALOMA y de proyectos innovadores como Hoonine, así como de artistas electrónicos con gran proyección, como Aerea, Young Prado o Luxi Villar. La edición se completará con los futuros ganadores de Mad Cool Talent y Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou.

El festival volverá a celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, Madrid, un espacio que se ha convertido en la sede habitual de Mad Cool Festival desde el año 2023. Con su amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad, el recinto permite acoger a miles de asistentes y ofrecer una experiencia de festival segura y cómoda, manteniendo la calidad de producción que caracteriza a Mad Cool.