De Oasis a The Police: las bandas que han ofrecido históricas reuniones

Los seguidores de Oasis siguen celebrando la esperada noticia: los hermanos Gallagher vuelven a juntarse sobre un escenario. Tras 15 años viendo a Noel y a Liam en conciertos en solitarios, ofreciendo shows donde si se interpretaban himnos como "Wonderwall" se multiplicaba la nostalgia, se han dejado atrás viejas rencillas para ofrecer nada menos que 14 conciertos por Irlanda y Reino Unido. Los artistas ofrecerán la oportunidad a miles de personas de volver a verles tocar juntos, en una serie de fechas con las que recaudarán una gran cantidad de dinero. "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a ver. No será televisado". Así anunciaba Oasis en redes sociales este martes que su vuelta es una realidad, y se hará efectiva durante el verano de 2025. Un regreso histórico para el pop británico, para su amplio público, y que se une a otras reuniones históricas del mundo de la música.

Siguiendo con la música británica, los Sex Pistols también coparon titulares hace no muchos meses por un motivo similar. Si bien la vuelta de esta banda de punk no se celebró de una manera redonda, pues fue sin su líder histórico Johnny Rotten, sí ofrecieron dos conciertos con Frank Carter como vocalista los pasados 13 y 14 de agosto. El Bush Hall de Londres acogió dos actuaciones benéficas en las que participaron los Sex Pistols, y parece que fue el comienzo de una gira, aunque manteniendo a Carter a la cabeza. La ausencia de Rotten se debe principalmente a una disputa legal con sus ex compañeros de banda, que surgió tras las críticas realizadas desde la miniserie "Pistol", de Danny Boyle.`

De izda. a dcha., Sid Vicious, Steve Jones, Paul Cook y Johnny Rotten, los Sex Pistols, cambiaron la historia de la música larazon

El rock británico también vivió otra histórica reunión con Sting y compañía: The Police volvieron a verse las caras sobre un escenario con el principal objetivo que, de alguna manera, también inspira a los Gallagher, y que se fundamenta en hacerse eco del legado musical que a tantas personas ha acompañado durante sus vidas. Fue entre 2007 y 2008 cuando The Police realizaron una gira de reunión, de la que años después Sting se confesó que se había arrepentido. Junto a Andy Summers y Stewart Copeland organizaron un tour que también pasó por España. Pero no fue como al vocalista le habría gustado: "En ese momento lo tomé como un ejercicio de nostalgia, y así es como lo tomo hoy. Está bien ser honesto con tus sentimientos, aunque no fuese así como quería recordar esa reunión. Si hubiera pensado que esa sería la emoción que me transmitiría, no lo habría hecho". La gira, además, fue resultado de una terapia de grupo, según revelaron a "The Telegraph"

También dentro de nuestras fronteras se han vivido reuniones históricas. Son numerosos los grupos españoles que se han ido separando a lo largo de sus carreras, y sus seguidores han guardado siempre alguna esperanza de sus regresos. Algunos deseos se han cumplido. Es el caso, por ejemplo, de la banda catalana Standstill, o de Nudozurdo: ambos grupos anunciaron su separación y, finalmente, volvieron a realizar giras. Así como, por ejemplo, Pignoise, banda que está volviendo a celebrar conciertos, de la misma manera que volvió Nena Daconte.