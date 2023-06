En Solfa: Popurrí musical

Son muchos los temas que se van acumulando para un comentario semanal, así que resumiremos hoy algunos de los que iremos tratando próximamente. Lo que ya viene figurando en estas páginas son los festivales musicales. El veterano de Glyndebourne, el lujo más hípster, empezó el 19 de mayo y se extenderá hasta el 27 de agosto. Tuvieron aquí el pasado día 12 amplio eco. En el extremo opuesto, el más popular, el de la Arena de Verona, comenzó el día 16 con la sempiterna “Aida” celebrando sus cien años de vida. En los carteles Netrebko, Flórez o Kaufmann en óperas como “Carmen”, “El barbero de Sevilla”, “Rigoletto”, “Traviata” o Nabucco”. El nuestro de Granada verá la luz el 21 y el más completo, el de Munich, el 26. Les iremos informando.

En estos días ha sido noticia una cuádruple cancelación: nada menos que tres de las protagonistas anunciadas en la “Turandot” del Real: Nadine Sierra, Elena Pankratova e incluso la sustituta de ésta Angela Meade, y María José Montiel en la “Luisa Fernanda” de la Zarzuela. ¿Virus u otras razones? Y, hablando de la Zarzuela, es una verdadera pena que el sorprendente e intempestivo adelanto electoral vaya a perjudicar que el Consejo de Ministros apruebe la declaración del género como Patrimonio Cultural Inmaterial, hecho que hubiera sido decisivo para la Unesco. Parece que las elecciones también podrían perjudicar al nuevo estatuto del Teatro Real, paralelo al del Museo de Prado, aunque aquí había problemas adicionales. ¿Por qué sólo para el Real y no para el Liceo, el Maestranza, el Palau de les Arts, etc.?

Pero volvamos a la calle Jovellanos. Su futura intendente, Isamay Benavente, tendrá que luchar a partir de noviembre con muchas cosas y, entre ellas, la absurda pretensión por parte del ministerio de cultura de llevarse el veterano y reconocidísimo internacionalmente Ciclo de Lied al Auditorio Nacional. Sería un error garrafal ya que, aparte de dar prestigio al Teatro de la Zarzuela, se destrozaría en una sala tan grande, pensada para conciertos sinfónicos, como la del Auditorio. El lied necesita proximidad, intimidad, conectar profundamente con el público y eso se da en la Zarzuela y no se daría en Príncipe de Vergara. Otra de sus luchas tendrá que ver con la renovación del contrato de la ORCAM, la orquesta residente del teatro, que lleva varios años con el mismo contrato económico de unos dos millones de euros. Sin salir de la placeta “Teresa Berganza”, allí dirige con intensidad Miguel Ángel Gómez Martínez las funciones de “Luisa Fernanda”. Al maestro le quiso hacer una faena una editorial, casi aprovechándose de su arreglo para “La vida breve” ofrecida allí cuando la pandemia y su reacción no ha podido ser más fulminante: se retira y no se podrá utilizar hasta el vencimiento de los derechos originales y una nueva revisión del director.

Y, ya que estamos con directores, clama al cielo lo sucedido con Hugo de Ana en “La Traviata” de Palma de Mallorca. Nadie ha contado en medios nacionales que se ha expulsado del teatro a de Ana y borrado su nombre de los carteles. Les contaremos todo.