La victoria de "Waterloo" en Eurovisión cumple 50 años: el nacimiento de un fenómeno llamado ABBA

El 6 abril de 1974, un desconocido cuarteto de origen sueco se presentaba al festival de Eurovisión y lograba la primera victoria de la historia de su país. Björn & Benny, Agnetha & Frida se hacían llamar ABBA y publicaban apenas la segunda canción de su carrera. Se convirtieron en estrellas mundiales. El 5 de abril de 2024 el grupo lanza una edición conmemorativa de "Waterloo" para celebrar el 50 aniversario del nacimiento de un fenómeno.

Universal Music ha informado de que a partir de esa fecha el que fuera el segundo trabajo del cuarteto sueco volverá a ver la luz en varios formatos, empezando por un doble LP de vinilo masterizado a media velocidad (45 RPM) por Miles Showell en Abbey Road Studio. Otro de los formatos es una caja de edición limitada que añade al anterior material los tres singles de vinilo lanzados originalmente por el sello Polar Music en 1974. Por último, estará disponible también una tercera edición que por primera vez incluirá un sencillo de 10 pulgadas con portada troquelada y versiones del tema "Waterloo" en cuatro idiomas diferentes (sueco, inglés, alemán y francés).

Cuando este álbum fue lanzado por primera vez en Suecia en marzo de 1974 se convirtió en el disco más vendido de la historia de ese país, en parte gracias a la canción que le da nombre y otros éxitos como "Honey, Honey", "Dance (While the Music Still Goes On)" y la balada "Hasta mañana". Formada en 1972 por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid "Frida" Lyngstad, ABBA (el resultado de unir las iniciales de los nombres de sus cuatro integrantes) se convirtió en una de las bandas de mayor éxito mundial con temas como "Mamma Mia", "The Winner Takes It All" o "Dancing Queen".

Su discografía comienza con "Ring Ring" (1973) e incluye hitos como los álbumes "ABBA" (1975), "Arrival" (1976) o "Super Trouper" (1980). "The Visitors" (1981), el primer álbum en ser lanzado en el mundo en formato de CD, fue su último trabajo hasta la reciente reunión del cuarteto para lanzar "Voyage" (2021).