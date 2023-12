Nueva etapa de la revista Política Exterior

Política Exterior, la revista española de referencia desde hace treinta años en materia de Relaciones Internacionales, inicia ahora una nueva etapa renovada pero con los mismos objetivos que la han guiado desde su primer número: Promover un debate permanente sobre las relaciones de España con el mundo exterior y contribuir a suscitar un mejor conocimiento de las realidades internacionales.

Fundada por Darío Valcárcel en 1987 y liderada desde el 2020 por Josep Piqué, la revista será publicada por la Fundación de Análisis de Política Exterior. El número 216 fue presentado en Madrid en un concurrido acto patrocinado por Abante. Tanto el presidente de la Fundación, Gaspar Atienza, y el director de la revista, José María de Areilza, destacaron que la razón de ser esta publicación ha sido y será siempre “divulgar las mejores ideas y los mejores análisis desde la pluralidad y la honestidad intelectual”.

El primer número de esta nueva etapa se titula “La revancha de los líderes autoritarios”, concepto inspirado por el libro “The Age of the Strongman” de Gideon Rachman, analista jefe de Internacional del diario británico Financial Times. Tanto Rachman como José I. Torreblanca, miembro del consejo editorial de Política Exterior, participaron en el coloquio de presentación. Según Rachman, en el siglo XXI, asistimos a una globalización de líderes nacionalistas y populistas que suben al poder con el argumento de representar con exclusividad al ciudadano de a pie, se fían solo de sus instintos y promueven un peligroso culto a su figura, sin disidentes ni contrapesos. Apalancados siempre en la confrontación de las élites “malas” contra el pueblo “bueno”.

La revista Política Exterior seguirá manteniendo su periodicidad bimensual, con artículos de calado, pero mantendrá el pulso de la actualidad en su edición digital: www.politicaexterior.com.