Plácido Domingo: los 15 minutos de gloria de Patricia Wulf

La vida de la mezzosoprano Patricia Wulf ha dado un giro de ciento ochenta grados. El lunes era una cantante retirada con una carrera irregular. Desde ayer, martes y 13, se ha convertido en la bestia negra que ha llevado a Plácido Domingo a los titulares de los periódicos de todo el planeta con una acusación de acoso sexual.

Han sido nueve mujeres, ocho de ellas cantantes y una bailarina, quienes le denuncian por haber tenido un comportamiento inapropiado con ellas. De estas mujeres solamente ella da su nombre y apellido, aunque asegura que tiene un testigo de los hechos, que sucedieron hace treinta años.

Pero, ¿quién es Patricia Wulf? Los datos sobre su trayectoria son escasos. Vive, o vivía hasta ayer, alejada del mundo de la ópera, en su casa, una granja al norte del estado de Virginia junto a su esposo, el escultor Richar Lew, con quien tiene dos hijos, una hija que cursa Medicina en Chicago y un varón.

En el reportaje de Associated Press la presunta víctima declara que en el transcurso de una fiesta posterior a una representación de "La flauta mágica", de Mozart, Domingo se acercó a ella y le susurró al oído: "Me gustaría conocer a mi rival". Y que el esposo se dio cuenta de que el comportamiento del astro no era el adecuado.

Wulf ha declarado en el reportaje que ella y el cantante se conocieron en la Ópera de Washington, teatro del que fue director artístico y director general durante años Domingo y que ambos trabajaron juntos en varias ocasiones. El papel que a ella más le ha gustado interpretar es el de Mimí, de "La bohème", de Puccini.

Los rastreos en su vida la sitúan cantando tanto en Washington como en Nueva York, donde actuó en el Centro Kennedy. Todo apunta a que se retiró en 2002 después de ofrecer algunos recitales. Y según una biografía de la que se hacen eco varios medios americanos ofrecería recitales benéficos para ayudar a las madres solteras. Hoy, según esos mismos datos tomados de varios publicaciones norteamericanas, la antes mezzo se dedica a trabajar como agente inmobiliario en la ciudad de Virginia.

