La poeta Juana Dolores, en TV3: "Ojalá le caiga un meteorito a Xavier Trias"

Es una de las voces más corrosivas y auténticas de la escena literaria. La poeta catalana Juana Dolores fue invitada al programa "Més 324", presentado por Xavier Graset en el canal 3/24 de la televisión pública catalana, para que hablara de su nuevo libro, "I si una nació desfilant per una catifa vermella", y no dejó títere con cabeza. En la entrevista en la cadena arremetió contra el medio, sus periodistas y contra Xavier Trias, vencedor de las elecciones municipales en Barcelona.

Justo cuando se cumplen tres años de la polémica entrevista que concedió al digital "Núvol", en la que sostuvo que escribir bien es más revolucionario que escribir en catalán o que los catalanes son unos lloricas y unos victimistas, la poeta y actriz volvió a ser protagonista tras hacerse viral su presencia en el citado programa en el que llegó a aseverar que después de lo ocurrido en las elecciones del domingo le daba igual su libro y la literatura.

Reconociendo que se sentía extraña en la televisión pública que "valida a Junts, que valida a Trias" porque una de las tertulianas del programa y directora de la librería Ona, Ioalanda Batallé, había defendido al candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, cargó contra tertulianos y periodistas por, según ella, no hacer bien su trabajo.

Asimismo, llegó a pronunciar que "ojalá caiga un meteorito en la librería Ona y lo reviente todo" y otro encima del "puto viejo de Trias" para que deje "de decir paridas", lo que le valió una reprimenda de Graset por haber insultado al político, informa EFE. En la conversación, de apenas diecisiete minutos, la escritora no escondió que había soñado durante mucho tiempo estar en el programa, pero ante lo acontecido el domingo "desgraciadamente tengo que poner por encima y por delante mi postura como militante y no como escritora".

Algo, consideró, que también deberían hacer periodistas y tertulianos en la televisión pública catalana. A su juicio, "no puede ser que estéis aquí en la televisión pública de mi país cobrando una pasta. ¿Cuánto cobras tu? ¿Cobras 3.000 euros? Seguro que Iolanda Batallé cobra más de 3.000 euros y por eso defiende a Trias", le espetó a Graset.

"Tenéis una responsabilidad política si trabajáis en la tele pública de mi país. No hacéis bien el trabajo. A ver si dimite el director o la cúpula de viejos que está detrás de TV3 y hacen alguna cosa mejor y entran jóvenes", prosiguió. El periodista precisó que todos ellos están sometidos a control, a lo que ella respondió: "Sáltatelo, como lo estoy haciendo yo ahora. No me expliquéis vuestra vida. Saltároslo, como yo me lo salto siempre, especialmente hoy que era mi gran día".

Se quejó, por otra parte, de que los medios de comunicación "acusen" a las clases trabajadoras de votar a Vox lo que supone "responsabilizarles de algo que está realmente orquestado por las clases dominantes".

Acabó leyendo un fragmento de su nuevo libro, aunque antes había incidido en su enfado de estar "en la televisión de la burguesía catalana que se esconde detrás de la socialdemocracia que es el cáncer mismo de las clases trabajadoras que sufren día tras día la ineptitud de sus políticos y de los periodistas de su televisión pública".

Ante el revuelo provocado por su presencia en el programa, Juana Dolores, lectora devota de sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ha respondido a través de su cuenta de Twitter que "no tengo nada que perder, nací sin nada" y ha dedicado un emoticono de bostezo a los que le "critican las formas".