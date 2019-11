Polanski niega haber violado a la actriz Valentine Monnier

La actriz francesa Valentine Monnier concedió la semana pasada una entrevista con el diario “Le Parisien” en el que aseguraba haber sido violada por el director de cine Roman Polanski cuando era una adolescente. Este lunes, Polanski ha desmentido las declaraciones hechas por la actriz y ha insinuado que se plantea tomar medidas legales contra el periódico francés.

Monnier, de 75 años, asegura en la entrevista que “en 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, y apenas lo conocía”. Según la actriz, fue invitada a un viaje por alguien que le conocía y fue él el que le preguntó si le gustaría tener relaciones sexuales cuando ambos estaban solos. Y aunque ella se negó, apareció por la noche en su habitación y la agredió. ““Sucedió de manera extremadamente violenta, después de que regresamos a su chalet en Gstaad, Suiza, después de esquiar”, cuenta Monnier, que confiesa que “me golpeó, me golpeó hasta que me rendí, y luego me violó y me hizo pasar por todo tipo de vicisitudes. Acababa de cumplir 18 años”.

Ella nunca confesó porque dice tener miedo de que Polanski la matara: "Me dije a mí misma: 'Es Roman Polanski, no puede arriesgarse a que esto se sepa, así que va a tener que matarme' “. También dijo que Polanski se había disculpado con ella en un torrente de lágrimas, mientras que otros invitados en el chalet también la alentaron a guardar silencio. Ella dijo que se sentía culpable por lo que había sucedido durante décadas y estaba demasiado asustada para ir a las autoridades.