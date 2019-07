Pompeya fue destruida dos veces. Aparte de ser arrasada por la lava del Vesubio en el año 79 de nuestra era, casi 2.000 años después fue objeto de un bombardeo en 1943 por parte de las fuerzas aliadas que lanzaron un total de 165 bombas en hasta nueve ataques diferentes que a punto estuvieron de destruir uno de los enclaves arqueológicos más importantes del Imperio Romano. Según una investigación del diario italiano Il Fato Quotidiano, quedan al menos 10 bombas sin explotar debajo de las ruinas de Pompeya.

La aviación británica y norteamericana hicieron estragos sobre los yacimientos de la ciudad enterrada y que fueron ocultados por motivos políticos para no dañar la imagen de los «buenos» aliados. Entre las joyas arquitectónicas destruidas se encontraba el fresco romano más grande que se había conservado tras la erupción original. Afortunadamente los bombardeos no afectaron a la mayor parte de los lugares emblemáticos. Il Fato Quotidiano ha conseguido documentos exclusivos del Archivo Fotográfico Aéreo Nacional, incluido un mapa de bombardeos y ha entrevistado a numerosos arqueólogos y expertos que aseguran que «se localizaron y desactivaron 96 bombas», mientras que el resto siguen en un área aún por excavar. «Muchas de ellas fueron desactivadas o ya habían explotado. Pero al menos 10 de esos explosivos todavía están allí», asegura el medio. Los responsables de l Museo Arqueológico de Pompeya aseveran que no hay riesgo para los 3,5 millones de visitantes al año que reciben las ruinas ya que «el sitio ha elaborado regularmente el proyecto de recuperación de los explosivos, que se lleva a cabo por parte de los militares».