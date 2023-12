Robert de Niro denuncia la censura de Apple de su discurso: “¿Cómo se atreven?”

Estaba en el atril para leer un discurso que había ensayado varias veces. El veterano actor Robert de Niro iba a ser reconocido en los premios Gothan por su participación en la película “Los asesinos de la luna”, que próximamente será estrenada por Apple Tv+ después de su paso por las salas de cine, cuando notó algo extraño. El discurso que tenía delante no era exactamente el que había estado ensayando. Había sido “editado” o, más bien, “censurado”. ¿La razón? Unas líneas de crítica al ex presidente estadounidense Donald Trump, en las que criticaba sus salidas de tono y sus insultos raciales. De Niro se detuvo delante de todo el mundo, sacó su móvil, donde estaba el discurso que había escrito, y procedió a leerlo, no sin antes señalar que había sido censurado.

“Quiero decir una cosa. El comienzo de mi discurso ha sido editado y quiero leerlo”, y procedió a recordar que “la historia no es historia, ni los hechos no son hechos, sino hechos alternativos” y cargó contra las teorías de la conspiración a las que la industria del entretenimiento no es inmune a esta enfermedad. En otra de las líneas eliminadas, De Niro había escrito: “El anterior presidente nos mintió 30.000 veces durante sus cuatro años en el cargo y está llevando el ritmo de su campaña de castigo”.

Una vez que el actor termina la parte que ha sido modificada, dice: "Aquí es donde he visto que habían editado todo esto. Y aquí quería decir unas palabras de agradecimiento a Apple, y a Gotham, bla bla bla... pero no tengo ganas de agradecerles nada por esto. ¿Cómo se atreven, de hecho?".

Desde Apple atribuyeron la situación a un “error de comunicación”, dado que buscaban un discurso más enfocado en la creación y producción de la película, pero no sabían que DeNiro había dado su visto bueno personalmente al discurso. La película podrá verse en la plataforma en una versión extendida de casi cuatro horas, aunque todavía no tiene fecha de estreno.