La dignidad de estar más de 700 días a oscuras

En diciembre de 2019, la empresa que proveía de luz el asentamiento irregular de la Cañada Real empezó a realizar cortes intermitentes en el suministro eléctrico alegando que había irregularidades y excesos en el consumo, motivados, según las autoridades que dieron su beneplácito a esos apagones, por las plantaciones de marihuana que existían, o existen, en la zona. En octubre de 2020, el corte de luz fue definitivo y la protesta ciudadana no se hizo esperar: los vecinos ajenos al mundo de la droga reclamaban a las distintas administraciones públicas, y a la compañía eléctrica, un trato digno y la reanudación del suministro de luz, sin la cual cerca de 7.000 personas –entre ellas más de 1.800 menores– se verían abocadas, como así ha ocurrido, a unas condiciones de vida más bien propias de la Edad Media.

Sobre este asunto, el Centro Dramático Nacional estrena ahora un espectáculo llamado 400 días sin luz en el que conviven actores profesionales y vecinos de la Cañada Real. Una obra que, según su directora, Raquel Alarcón, no pretende tanto “denunciar” como “sensibilizar a la sociedad sobre una situación muy preocupante”. Y ciertamente lo es, porque las protestas vecinales, si bien han tenido notable repercusión mediática desde el inicio, no han servido todavía para solucionar el problema. De hecho, antes de que la obra se estrene, su título parece ya lejano en el tiempo, dado que a día de hoy el barrio lleva más de 700 días sin luz. “Cuando empezamos en este proyecto, no imaginábamos que hoy seguiríamos igual”, reconoce con tristeza Alarcón. “Pensábamos que esto sería un ejercicio para hacer memoria; pero desgraciadamente no ha sido así –ratifica Vanessa Espín, autora del texto–. En cualquier caso, nosotros nos hemos ceñido a contar los 400 primeros días de esta tragedia”.

El barrio marginal ya suma más de 700 días sin electricidad FOTO: Luz Soria

La obra nació a raíz de un trabajo previo dentro del ciclo llamado Dramawalker que está desarrollando el CDN desde hace dos años. Se trata de un trabajo de ficción sonora que pone al espectador en contacto físico y directo con la realidad que aborda. Según explica Alfredo Sanzol, director del CDN, “la dimensión del problema nos movió a sacar adelante este nuevo proyecto”. Y añade Alarcón: “Nosotros fuimos allí, y ahora hemos hecho el viaje de vuelta: Cañada Real ha venido al teatro”.

Y es ese propósito de mostrar la realidad del barrio de manera fidedigna lo que ha guiado todo el proceso creativo, según la directora escénica: “Teníamos claro que lo importante era mostrar y explicar lo que a veces no se quiere ver ni escuchar. No queríamos imponer ideas creativas sobre la realidad, sino dejar que esta se revelase ante el espectador como es. En este sentido, los actores y todo el equipo han tenido que hacer un ejercicio de desnudez extraordinario”. “Tengo la sensación de que todas las palabras que están en el texto me las han dictado los vecinos de Cañada Real”, asegura Espín al respecto.

Dónde: Teatros Valle-Inclán, Madrid. Cuándo: hasta el 13 de noviembre. Cuánto: 25 euros.