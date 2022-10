Muñecas dominadas por babosos: el caso que revolucionó Uruguay

La aparición de una joven de 17 años en un arroyo fue el primer soplido de un huracán mediático que revolucionó la opinión pública uruguaya a principios de 2020. Dos noticias acapararon los titulares en aquella primavera: el Covid y la «Operación Océano» (sirva la comparativa para comprender la importancia del asunto en el país). La imagen de aquella chica, muerta y empapada, no se iba de la cabeza de Marianella Morena: «Soñé muchas noches, y no podía alejarla de mi pensamiento. Cuando eso sucede sé que no tengo escapatoria, me rendí y me puse a indagar sobre el caso», justifica.

Álvaro Armand Ugón, Sofía Lara y Mané Pérez (izda.) componen el elenco de "Muñecas de piel" FOTO: lusilva

Comenzaba así a escribirse Muñecas de piel (Teatros del Canal), la pieza que tenía pesadillas con el cuerpo abandonado de Aldana y que siguió el rastro de la investigación de las autoridades: un camino tortuoso de «wasaps», sexo y abusos que se cuenta con menores en busca de dinero para hacerse cirugías y comprarse ropas de marca y con «la plana mayor de la clase privilegiada» –cuenta Morena– de Uruguay y parte de Latinoamérica. El caso explotaba en el debate público, tanto como lo hiciera por estos lares el caso de La Manada, y la escritora y directora aprovechaba para levantar una pieza que, a conciencia, no oculta la dureza de lo vivido: «Quería que molestara, que la gente saliera con ganas de vomitar y de llorar, con el estómago dado la vuelta. Interpelo al espectador hasta dejarlo sin aire, literal».

Encima del escenario, Sofía Lara es la encargada de ponerse en la piel de esas menores; Álvaro Armand Ugón, el victimario; y Mané Pérez, la fiscal que representa mucho más que la justicia de todo un proceso que todavía no ha llegado a su fin: «Nos dimos cuenta de que con la ley no basta si la comunidad no se adueña del cambio. La ley respalda, pero no es el motor. Se necesitó de una revolución social que se apreció con la llegada de las mujeres a las fiscalías». Fueron estos los tres pilares de las entrevistas que Morena realizó y son los tres ejes sobre los que se mueve este «incómodo» montaje que se mueve entre la historia real y la ficción de las tablas.

Marianella Moreira no ha querido huir de las escenas explícitas FOTO: lusilva

Y vaya si molestaron estas Muñecas de piel: «Me acosté siendo prescindible y me desperté siendo peligrosa», recuerda la uruguaya. «No pensé que fuera a generar tanto debate. Pero surgieron las voces de la Inquisición, porque la censura siempre está a la espera, y me sorprendieron las posturas de muchas personas. Descubrí que era un tema muy vivo. La gente no lo tenía resuelto y hasta la Interpol me reconoció que a esas menores se las reconocía como prostitutas hasta hace bien poco... Y ahí está el cambio, en reconocerlas como lo que son: adolescentes vulnerables».

Durante el proceso, Morena, en cuya trayectoria sobresalen las revisiones de los clásicos, tuvo la tentación de incorporar el mito del Don Juan, que ya había trabajado anteriormente –precisamente con el actor de esta pieza–, pero terminó desechando la opción «porque aquí no existe esa seducción. Son niñas que buscan dinero y señores obsesionados con la juventud como si fueran vampiros».

