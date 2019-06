El Siglo de Oro está en Almagro

Cerca de 70 compañías exhibirán sus propuestas de teatro este año en el Festival de Almagro con paradigmas, estilos e incluso idiomas muy diferentes. Eso sí, tendrán en común casi todas ellas haber tomado como punto de partida a autores hispanos. Esta es una de las líneas de actuación prioritarias para Ignacio García, que cumple su segundo año al frente del festival y que sigue trabajando por afianzarlo como «la cita de referencia del Siglo de Oro a nivel mundial». «Ahora mismo no hay ningún otro lugar en el planeta donde pueda verse lo que aquí se ve en tres semanas y media con las firmas de Lope, Calderón, etc. –asegura el director–. Esto no quiere decir que a mí, personalmente, no me guste Shakespeare, que me encanta también; pero tenemos una función patrimonial que cumplir en Almagro y creemos que lo que aquí debe ponerse en valor es, ante todo, el Siglo de Oro. La pervivencia de Shakespeare, por fortuna, no corre peligro, porque los británicos se han ocupado de que eso no ocurra; sin embargo, la pervivencia de Moreto o de sor Juana sí corre peligro, y debemos esforzarnos para revertir esa situación».

Para ello, el festival ha trabajado en dos direcciones fundamentales: conectar el teatro clásico de la península con el del otro lado del Atlántico y visibilizar a todas esas autoras de los siglos XVI y XVII que fueron silenciadas por su condición de mujer a pesar de su incuestionable talento. «Lo que se escribió en América, sobre todo en el territorio novohispano, es una parte fundamental, y no anecdótica, de nuestro teatro; Ruiz de Alarcón y sor Juana, por ejemplo, están en el top –explica García–. Por otra parte, tenemos también un potencial femenino brutal que sigue siendo muy poco conocido». Siguiendo estas dos estrategias, a las que se suma una tercera para hacer más accesibles e inclusivos los espacios y los espectáculos, se ha configurado un amplísimo cartel en el que confluyen 14 autoras y 13 autores; trabajos vanguardistas con otros de factura más convencional; propuestas que llegan de México, Polonia, Costa de Marfil o la India con otras de compañías españolas ya conocidas por el público de Almagro (Compañía Nacional, Noviembre, Amara, Fundación Siglo de Oro...).

De Cervantes a Lope de Vega

Un festival «de todos y para todos», según su director, que quiere «hacer un Siglo de Oro más amplio». Estas son algunas de las propuestas para estos primeros días: «Cervantes versos Shakespeare». La compañía mexicana Teatro de Babel acude a la localidad manchega con esta obra que indaga en la violencia y la corrupción del país americano y que se sirve de citas y textos de los dos grandes escritores a los que el título de la función alude para reflexionar sobre el honor, la dignidad y la justicia hoy.

Dónde: Teatro Municipal. Cuándo: 5 y 6 de julio. Cuánto: a partir de 20 euros.

Por otro lado, se interpretará «El perro del hortelano». Con el acertado nombre de «Teatro de sus mercedes» se ha bautizado esta curiosa propuesta escénica de solo 25 minutos de duración que patrocina una marca de automóviles y que se desarrolla dentro de un coche que circula por Almagro con cinco ocupantes: dos actores, dando vida a los dos grandes protagonistas de la comedia de Lope, y tres espectadores.

Dónde: salidas desde Palacio de Valdeparaiso. Cuándo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de julio. Cuánto: 12 euros

El colectivo teatral de Guerrero, estado al que pertenece la ciudad de Taxco, en la que nació Ruiz de Alarcón, pone en pie «El desdichado en fingir», una obra de este originalísimo y subestimado autor novohispano que sirve, además, como puente perfecto entre la literatura del Siglo de Oro que se hacía aquí y la que se hacía en México.

Dónde: Corral de Comedias. Cuándo: 5 y 6 de julio. Cuánto: a partir de 20 euros.

Con el ciclo Ana Caro Mallén, la Fundación Siglo de Oro recupera las dos únicas obras teatrales que se conservan de una de las autoras olvidadas de nuestro Siglo de Oro: Ana Caro. «El Conde Partinuplés» y «Valor, agravio y mujer» son los títulos de estas dos piezas, dirigidas por Fernado Gil y Verónica Clausich respectivamente, repletas de enredos y situaciones cómicas en las que las mujeres tienen un papel destacado.

Dónde: Palacio de los Oviedo. Cuándo: 9 y 10 de julio. Cuánto: a partir de 20 euros.

Por último, «Fuenteovejuna, el valor de las mujeres». Por primera vez viene a Almagro una compañía africana para montar un texto español. El clásico de Lope de Vega se impregna de la realidad social de Costa de Marfil en esta versión que presume ser muy respetuosa con el original y en la que, eso sí, se ha potenciado la reflexión en torno a la dignidad de la mujer y a la igualdad de ésta con el hombre. Precisamente, el elenco está compuesto por cuatro actrices y cuatro actores.

Dónde: Patio de Fúcares. Cuándo: 12 y 13 de julio. Cuánto: 20 euros.

Dificultades en el exterior

Asegura Ignacio García que atesora una experiencia ya dilatada trabajando en el extranjero, que nuestros clásicos «interesan fuera, y mucho». «El problema es que seguimos con un gran déficit estructural –señala el director–. Sabemos que en el mundo se hacen muchísimos más montajes de Hamlet que de “La vida es sueño”; pero no nos preguntamos por qué. Se lo ponemos muy difícil a las compañías extranjeras. Un tipo que está en India y que tiene ocho traducciones de Hamlet buenas, y solo una y mala de “La vida es sueño”, acabará montando Hamlet».