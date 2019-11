La batalla de sexos de Boadella

El tema entre el hombre y la mujer es algo que desde hace muchos siglos ha funcionado en la historia en el arte escénico, a veces con seriedad y otras con ironía o sarcasmo. A mí me gusta que la ironía y el sarcasmo funcionen incluso en las tragedias», afirma Albert Boadella que, junto a Martina Cabanas, presenta «¿Y si nos enamoramos de Scarpia?», su nueva obra en los Teatros del Canal, «una reyerta lírica en donde aparece la guerra de sexos en un infecundo debate», asegura. Tiempos controvertidos para adentrarse en el complejo mundo de las relaciones entre géneros en el mundo de la ópera. Dos sopranos, dos mujeres opuestas, ensayan con el mismo maestro (Antoni Comas), un hombre satisfecho de la carrera que han desarrollado bajo su tutela. Ambas coinciden el mismo día para repasar su repertorio de la gala del día siguiente. María (Carmen Solís), una mujer que expresa su naturaleza femenina sin complejos y sin necesidad de litigar con el otro género, repasa «Vissi d’arte» ante su próxima «Tosca» y Ana (María Rey-Joly), reivindicativa y enfrentada a los ideales femeninos más tradicionales que considera caducos, espera su turno. A partir de aquí, surgen los conflictos.

«A cuatro manos»

El enfrentamiento verbal y musical entre los tres tiene como base los argumentos operísticos, las arias más brillantes de la lírica sirven como excusa para la pugna entre un director de orquesta y las dos sopranos, que interpretan fragmentos de «La bohème», «Madame Butterfly», «Rigoletto», «Carmen», «Aida», «Otello», «Don Giovanni», «El manojo de rosas», o «La traviata» entre otras. Para Boadella, la música es muy importante, «desde hace unos años solo quiero trabajar con ella, con texto también, pero con la música integrada en mis montajes». Y esta vez ha querido hacer algo especial escribiendo una obra «a cuatro manos» junto con Martina Cabanas. «Ella, primero mi alumna y luego ayudante, había pensado en hacer una pieza con dos sopranos, “¿Y si nos enamoramos de Scarpia?”, que me gustaba mucho, de ahí el hacerla juntos. Una obra que acabamos en febrero. Y lo digo –explica– porque estoy seguro de que muchos pensarán que está escrita a la salud de Plácido Domingo, pero no tiene nada que ver, aunque es lógico porque hablamos de un director musical que está ensayando la gala con dos sopranos y se puede pensar que los últimos acontecimientos están relacionados, pero no hay titular en este sentido porque estaría fuera de lugar», aclara.

Para Boadella, «los dislates y tópicos de esta lucha de géneros no impiden que el arte y la belleza afloren por encima de las miserias de sus protagonistas, porque en cuanto empiezan a cantar, desaparece todo. Por muchos debates y pulsos entre las razones de unos y otros, el arte se lo lleva todo por delante. La ópera está escrita por hombres generalmente y, por tanto, se podría decir que es machista, como lo son sin duda los argumentos de “Tosca” o “La traviata”, pero cuando se canta, esa historia se diluye completamente». Para el director, hay un valor especial en la interpretación de los cantantes «porque están hechos para cantar y a veces les pedimos cosas imposibles. Para mí es esencial tratar de que la dramatización esté a la altura del canto, y aquí creo que lo hemos conseguido», concluye.