El "rider" que todos llevamos dentro

“La crueldad no es nueva, lo sé. La indiferencia, sin embargo, parece un hallazgo de estos tiempos”, dice Claudio Tolcachir. Y quizá sea esa indiferencia hacia el prójimo, estrechamente ligada con la preocupante deshumanización de las sociedades contemporáneas, el asunto que vertebra la última propuesta del director argentino, titulada 'Los de ahí'.

Coproducida por el Centro Dramático Nacional, Producciones Teatrales Contemporáneas y Teatro Picadero, y escrita por el propio director argentino, la obra habla de la vida de cuatro repartidores extranjeros que esperan en las afueras de una ciudad sin concretar de un país cualquiera, en una especie de camino abandonado en medio de la nada, instrucciones de una máquina inteligente que organiza los pedidos que tienen que hacer y remunera después a cada uno de ellos de acuerdo a una serie de parámetros.

Lo que podría parecer, por su envoltorio, una distopía alejada de nuestro presente no lo es tanto, para Tolcachir, en su esencia dramática: “Si la obra es futurista, ese futuro que plantea es el de pasado mañana −afirma el director−. Estamos viendo cuáles son las propuestas de la extrema derecha que tanto auge tienen: que deje de existir ese tejido social que nos vincula a los unos con los otros; es decir, que los jubilados se arreglen por su cuenta, que los estudiantes se arreglen, que los enfermos se arreglen...; que no seamos una sociedad en la que unos cuidemos de otros que lo necesitan, sino que seamos individuos que solucionemos lo que nos pasa a nosotros mismos con dinero. Y si no tenemos dinero para solucionarlo... es que no hicimos lo suficiente para conseguirlo. En esta obra, los personajes soportan la violencia de la extranjería, la violencia de no poder comunicarse y no comprender unos códigos culturales en una sociedad con reglas laborales frágiles e injustas; pero soportan una violencia más cruel aún, la de la indiferencia de los demás sobre su existencia”.

Tolcachir, que pisa ahora por primera vez el CDN como director −participó como actor a las órdenes de Daniel Veronese en 'Un hombre que se ahoga'− reconoce que la situación política de su país, con la llegada al poder de Milei, así como su reciente paternidad, han sido los dos motores creativos a la hora de escribir la obra. “El hecho de la paternidad hace que, de pronto, uno adquiera ciertos miedos, como el miedo a la violencia sobre el otro, el miedo a que tus hijos no puedan desarrollarse en un contexto de paz y felicidad junto al prójimo. Y lo que está pasando en mi país es una muestra clara de lo puede llegar a ser este mundo. Nos están invitando a no vernos los unos a los otros, a desconectarnos. Por eso quería poner el foco en estos 'riders' anónimos, igual de anónimos, en verdad, que tantos y tantos otros trabajadores, para contar que detrás de cada uno hay una vida tan importante como cualquiera. Probablemente todos seamos 'riders' de alguien, o de algo, que va marcando nuestra agenda. En realidad, todas las personas se parecen, todas tienen vidas llenas de dificultades y de dignidad.

Tal y como hace siempre en los trabajos de su propia compañía, Timbre 4, Tolcachir también quiso esta vez, la primera en una producción ajena a su grupo, conformar el elenco antes de ponerse con la escritura. Nourdin Batán, Fer Fraga, Malena Gutiérrez, Nuria Herrero y Gerardo Otero han sido los intérpretes seleccionados. Aunque todos anteriormente han colaborado de una manera u otra con el director, los dos primeros debutarán haciendo teatro con ‘Los de ahí’.