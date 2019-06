Tríptico para una celebración

Llevan un cuarto de siglo sobre los escenarios. La compañía Ultramarinos de Lucas celebra 25 años en escena con una programación especial en la Sala Cuarta Pared. “Nos juntamos un grupo de irresponsables descerebrados que compartíamos la pasión por el teatro. Después de estos años hemos ganado en experiencia, pero no hemos perdido esa pasión que nos impulsa a seguir”, explica Juam (con m) Monedero. “Nuestro objetivo es el público, de todas las edades, que para nosotros es lo más importante, sin él no habría teatro. Tenemos necesidad de preguntarnos sobre lo que sucede a nuestro alrededor y utilizamos el medio teatral para realizarnos esas preguntas que queremos compartir con el espectador. No damos soluciones porque no las tenemos, lo que nos gusta es compartir con el público”, apostilla Monedero. La Sala Cuarta Pared se suma a la celebración de este aniversario con un ciclo especial de tres espectáculos simultáneos pensados para jóvenes: “Nada” y “Shake! Shakespeare”, díptico formado por “Romeo & Juliet” y “La sombra de Lear [Shakespeare]”, una adaptación del original.

“Nada”, basada en la novela homónima de Janne Teller, trata las pasiones de un grupo de adolescentes que se preguntan por el sentido de su existencia. “El primer día de clase después de vacaciones un chico se levanta y dice que nada importa, que lo mejor es no hacer nada y se marcha de clase. A partir de ese detonante, el resto de compañeros deciden demostrarle que sí hay cosas que importan”, explica Monedero. “La obra fue prohibida porque creían que podría servir como “mal ejemplo” para adolescentes”, sin embargo ahora “es recomendada y de obligada lectura en institutos del todo el mundo porque da pie al debate y la reflexión sobre cuestiones morales fundamentales de la vida, como nos ha demostrado nuestra experiencia con ellos en los coloquios posteriores”, remarca.

“Nada” (jueves y viernes a las 21h)

Las dos piezas de “Shake! Shakespeare”, son puestas en escena de forma muy novedosa, un actor solo representa más de una decena de personajes. En el caso de “Romeo & Juliet” (Jorge Padín) con brazos y manos. “Esto era especialmente difícil aquí porque habla de dos personajes enamorados, con momentos en los que se tienen que encontrar y esto era difícil hacerlo solo, aunque esta obra de Shakespeare tiene muchas referencias a las manos como motor o elemento importante de los personajes”, advierte el actor. En “La sombra de Lear” (Juan Berzal) lo hace con objetos (zapatos, sandalias...), la voz y el cuerpo. Shakespeare plantea una historia sobre la vejez, el poder, la autoridad, la traición, las relaciones familiares. “Lear, un rey viejo y cansado decide repartir el reino entre sus tres hijas, entregar el poder, sus deberes y obligaciones respecto a su pueblo y él se queda con el título de rey de manera simbólica”. Plantear las dos obras como lo hacemos “era un reto ambicioso, pero para nosotros hacer teatro es jugar y dentro de ese juego el reto era ver si podíamos conseguir contar estas dos historias con un solo actor en la escena y de este manera y creo que lo conseguimos”, explica Monedero.

En cuanto a la puesta en escena, “nos gusta la sencillez, más sugerir que mostrar, dar una pista o indicio más que construir todo un decorado. Pero al margen de nuestro estilo como compañía, estas obras pasan por diferentes espacios y si tuviéramos que hacerlos de forma realista sería complejo y no lo creemos necesario. Con lo que planteamos, el espectador construye lo que falta con la imaginación, él es el último creador de la pieza en su cabeza, es inteligente y construye lo que nosotros no damos, porque en teatro, todo es mentira”, concluye.

“Romeo & Juliet” (sábados 19 h) / “La sombra de Lear” (sábados 21 h)