La terna se sobrepone a una mala miurada en Bilbao

Ni una vez, por error o por equivocación, decidió el primero de la tarde humillar en el engaño de López Chaves. Era la corrida de Miura y eso, entre otras cosas, se preveía. No le importó al salmantino que anduvo serio, firme y sincero con el toro aguantando impávido esas arrancadas, con el toro de esta plaza y su enormidad, que pasaba por allí a la altura de la hombrera. Mejoró al animal supo rascarle cada resquicio de lucimiento y la espada emborronó una dignísima actuación. El cuarto le hizo pasar apuros, orientado y sin querer viajar en la muleta, el Miura era un muro. Y un trago. Anduvo solvente y con mucho oficio. Con la espada costó cruzar por ahí. Era travesía del desierto. La tónica que marcó la corrida toda la tarde, unos toros con más peso y alzada que destacada presencia.

Tremendamente largo fue el segundo y con casi 600 kilos. Manuel Escribano no dudó y se fue a portagayola. Sí, también en Bilbao. Al toro luego le faltaron fuerzas y acabaron por devolverlo. Con el sobrero de La Palmosilla de lució el picador Peña. Generoso Escribano. Fortes, que había quitado en el que luego fue sobrero, volvió a salir a escena a este para hacerle un templado quite por gaoneras. Ni un milímetro se movió. Una lesión en el escafoides hizo que Escribano no pudiera banderillear. Luego se encontró con un toro de buena condición, que tuvo dos tandas explosivas y perdió fuste. La faena anduvo entre las líneas de la corrección y acabó por diluirse.

BILBAO, 28/08/2022.- El diestro Fortes con el primero de los de su lote, durante la corrida de la Feria de Bilbao celebrada este domingo en la plaza toros de Vistalegre. EFE/ Javier Zorrilla FOTO: Javier Zorrilla EFE

Difícil fue el quinto, peligroso, orientado y correoso, aunque cuando le planteó más problemas fue sin duda a la hora de entrar a matar. Entre el arreón y cerrarle la salida, meter la espada fue todo un logro. Un fogonazo el encontronazo. Escribano anduvo profesional y solvente sin darse importancia y sin que el mérito trascendiera al tendido. Más no pudo hacer. Imposible. Por si fuera poco, se había ido a portagayola.

A Fortes le tocó el peligroso tercero, por orientado y porque según avanzaba la faena, se revolvía con las ideas más claras. El malagueño anduvo muy centrado con él, queriendo hacer las cosas bien. La estocada, a la primera y abajo, zanjó el tema.

No tuvo ni un pase el sexto, con peligro y descastado. Fortes anduvo torero y profesional, tanto como para decidir que aquello era imposible y valía con una lidia antigua para meterle la espada. Por si fuera poco, azotó el viento. Los rayos amenazaron y caía algo de lluvia. Estábamos de despedida y eso, tratándose de Bilbao, son palabras mayores.

FICHA

Bilbao. Última de las Corridas Generales. Toros de Miura, corrida pesada y de mucha alzada. El 1º, va y viene sin humillar; el 2º (sobrero de La Palmosilla), de buena condición y a menos; el 3º, orientado y peligroso; el 4º, malo; el 5º, peligroso; el 6º, imposible . Un cuarto de entrada.

López Chaves, de azul y oro, dos pinchazos hondos, estocada (saludos); estocada corta, dos pinchazos (saludos).

Escribano, de verde botella y oro, media muy baja (silencio); pinchazo, estocada (silencio).

Fortes, de gris y azabache, estocada, tres descabellos, aviso (saludos); estocada, descabello (silencio).