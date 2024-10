Almeida sobre los toros: “Es como si el ministerio de Industria estuviera en contra de la Industria”

Después del éxito de las primeras Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia, hoy se celebraba la segunda edición y se hacía por todo lo alto. A las nueve y media en punto de la mañana llegaban al patio de ICAM (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid), en pleno centro de la capital destacadas personalidades del sector. El secretario de la Junta de Gobierno de ICAM, José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias para inaugurar el acto, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el Vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero Fernández. Fue precisamente quien recordó cómo hacía justo un año: “Nos lanzamos a las primeras jornadas en Las Ventas. Era un reto, pensamos que era un momento delicado y mandamos un mensaje de libertad y tolerancia contra esta cultura de pensamiento único políticamente correcto. Hoy celebramos las segundas jornadas y cuando vinimos al Colegio de Abogamos nos ofrecieron no sólo su casa sino lo mejor de su casa. Es una jornada ilusionante, porque la fiesta se recupera, la juventud va a las plazas, quizá como rebeldía por esa intolerancia que estamos viviendo”.

Curiosa polémica

Y el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, lo tuvo claro: “El fervor sobre la tauromaquia se está recuperando. Más de un millón de personas ha pasado este año por Las Ventas, pero no es menos verdad que hay un debate sobre la Fiesta que es animado por el propio ministerio de Cultura, que es como si el ministerio de Industria estuviera en contra de la industria”.

Urtasun, en contra unilateral de la Tauromaquia

El alcalde avanzó en la importancia de estas jornadas y más con los acontecimientos impuestos por el Gobierno actual y los actos en concreto del ministro de Cultura, Urtasun, que ha abolido el premio Nacional de Tauromaquia. “Pronto el Tribunal se tendrá que pronunciar sobre si es necesario o no eliminar el premio Nacional como lo tuvieron que hacer sobre el bono cultural. Lo curioso es que la decisión de abolirlo la han tomado por una supuesta consulta popular que no llenaría la plaza de Las Ventas”, afirma Martínez-Almeida.

Así fue la primera disertación

Tras la inauguración de la jornada, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y por supuesto abogado disertó sobre la tauromaquia y el antitaurinismo y alabó la obra de Beatriz Badorrey que trata este tema. “El antitaurinismo ha acompañado siempre a la Fiesta”. Quiso Tomás Ramón abordar la evolución de la sociedad con esa humanización de los animales: “hablan, tienen sentimientos y a los propios osos los hemos puesto en la cama de los niños, porque son indefensos, aunque no sea verdad", apuntó.

Aunque la corriente a la que nos enfrentamos hoy haya dado un paso más: “Es un movimiento político que se vincula al populismo”. Y en esa línea acotó una de las últimas cuestiones del ministro Urtasun, que ha sido la supresión del premio Nacional de Tauromaquia, en el marco legal. “No recuerda el ministro que la Cultura no depende del gusto personal de una persona, ni aunque fuese una cuestión minoritaria, que no lo es”. Para ello hizo un repaso de los artículos que la amparan e incidió en la obligación del Estado de proteger y promover la Cultura: “Hay más de 30 premios y no tendría por qué estar la Tauromaquia, porque tienen libertad para elegir qué medios usan para promover la Cultura, pero la supresión no es un modo de promover sino una inflación a la ley. Para ello es importante la sentencia del Supremo sobre el bono cultural”, concluyó una charla muy esclarecedora.

Justo después las jornadas dieron paso a una mesa redonda muy interesante en la que se abordó la protección de la tauromaquia en la Jurisprudencia del siglo XXI. Moderada por Raúl Cancio Fernández, letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo, y con la participación de Enrique Arnaldo Alcubilla, el Magistrado del Tribunal Constitucional, que trató el tema de los toros en Colombia; José Luque Teruel, Juez, presidente de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y presidente de la Unión de presidentes de plaza de toros de España (UPTE). Cerró la charla Francisco Gordo Suárez, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.

Un tema muy relevante fue el que se trató después, puesto que es la base a la que atacan los antitaurinos: los menores de edad. Moderada por el magistrado Andrés Sánchez Magro intervinieron Antonio García Martínez, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que destacó entre otras cosas que: “No hay estudios que demuestren un impacto negativo y por tanto no está justificado y además genera una paradoja al contradecir el derecho de ser matador de toros al menor de 16 años”.

Jornadas juridicas sobre tauromaquia. David Jar David Jar Fotógrafos

También participó el abogado Joaquín Moeckel, “lo que va a proteger la tauromaquia es que vayamos, jurídicamente está endeble”, mientras que Fernando Navarro Reyes, abogado y presidente de la sección de Derecho de la Tauromaquia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, lo cerró centrándose en el tratamiento de los menores en las plazas de toros, como aficionados y profesionales con una profunda e interesante disertación sobre las cosas que no se cuestionan y que sí tienen derechos los menores.

La clausura corrió a cargo de Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Alejandro Abascal Junquera, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, director general de KLJCFC Asesores, organizadora del evento, y el copresidente de la sección de derecho taurino de la ICAM, Luis Mosquera Montero Ríos. Una jornada repleta de información, en tiempos de florecimiento en cuanto a la afición, pero en constante presión política.