Emilio de Justo, el gran toro, y los dos trofeos

El llenazo de domingo y cierre de Valdemorillo era un espectáculo y una maravilla. El mano a mano Emilio de Justo Juan Ortega colgó el cartel de “No hay billetes” a las puertas de Madrid. Emilio se quiso dormir en unas verónica por el zurdo con el primero de José Vázquez, pero el toro se acostó reponiendo más de lo previsto y el lance quedó en un espejismo de la buenísima intención del torero.Y lo que quedó del toro después no fue suficiente para montar faena porque el animal no se mantenía en pie. Se agradece que cuando la música iba a tocar la gente no quisiera. El toro iba con menos de lo justo y la faena no era. El toreo se mueve en otras coordenadas. Emilio de Justo se justificó.