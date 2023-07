Espeluznante cogida de Rubén Pinar en Pamplona por un Miura (Parte médico)

Nada más comenzaba el festejo. El último de la feria de San Fermín. “Reinasolo” y sus 615 kilos no dieron tiempo a nada. Rubén Pinar salió al tercio a pararlo de una larga cambiada y el Miura se le quedó tan corto que no le dio tiempo a levantarse y ahí lo cogió de manera espantosa. En la plaza se vivió con terror la cogida porque al albaceteño Rubén Pinar lo dejó sobre la arena desmadejado y eso siempre impresiona. No hay imagen buena que te asalte en este momento. Se lo llevaron volando a la enfermería mientras la plaza enmudeció. En su lugar salió Juan Leal y a Pinar le brindó la lidia del toro dejando la montera en la puerta de la enfermería.

Parte médico:

Ha sido atendido en la Enfermería de la Plaza el diestro Ruben Pinar tras haber sido cogido durante la lidia del primer toro. Afecto de politraumatismo con pérdida de conciencia y amnesia. Se encuentra estable y es derivado al Hospital Universitario para valoración y observación . Pronóstico Reservado.

Firmado: Ángel M Hidalgo

Cirujano Jefe