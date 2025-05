La Malagueta abre las puertas al turismo y el toreo y de qué manera

Si Málaga ya es una ciudad espectacular de por sí, ahora ha dado un nuevo paso al frente y ofrece, también, un Centro de Exposiciones Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT), que ha inaugurado hace algo más de un mes. ¿Dónde? Como no podía ser de otra manera en la propia plaza de La Malagueta. Un espacio que acoge un tour lleno de sentido y que está siendo un exitazo para los visitantes. En su mayoría extranjeros que ponen pie en el coso para conocer un poco más aquello que nos identifica mundialmente: la fiesta de los toros. Es la empresa Toroshopping la encargada de llevar a cabo este proyecto, que ya lidera desde el 2012 en la Monumental de Las Ventas, y hace un par de años en Alicante.

Un gran museo

Málaga es una experiencia multisensorial diseñada para acercar cultura y tradición a todos los públicos, desde visitantes internacionales hasta apasionados de la historia y el arte. Con 46 m² de proyecciones audiovisuales y espacios musealizados, el centro permite explorar la tauromaquia desde una perspectiva innovadora. Así nos lo cuenta Guillermo Vellojín durante la visita, comisario de la exposición del museo e historiador del arte. Se nota la pasión en los pequeños detalles, que marca la diferencia. De entrada, para recibirnos nos encontramos una joya: un facsímil del cartel anunciador de la primera corrida de toros en La Malagueta en el año 1876. Fue todo un hallazgo en la biblioteca Carriquiri de Las Ventas y ha sido restaurado en colaboración con la CAM y su réplica se exhibe ahora como una pieza clave. Antes de avanzar podemos ver las siete plazas de toros que han existido en Málaga o la sorprendente cantidad de toreros de la tierra. Eso por no hablar de dinastías como las de Ordóñez.

Seis salas permanentes de visita obligada

Imprescindible y para deleite es el museo. Tiene seis salas permanentes en las que te permite recorrer la historia de la tauromaquia desde las raíces más antiguas, viajar a las culturas donde el toro era venerado como símbolo de poder o fertilidad hasta su evolución hasta hoy. En la primera sala cuenta con una maravilla interactiva en la que el visitante puede pulsar cualquier lugar del mundo y conocer los antecedentes o actividad con toros tan sorprendente que se da en ese lugar del planeta. «Ha sido un desafío hacer que este proyecto, que se entienda para distintas nacionalidades, para un niño y una persona mayor. Ver las caras de alucine de la gente cuando salen es la mejor recompensa», nos cuenta Pedro Gracia, responsable de Toroshopping. «El toreo virtual siempre ha sido nuestra estrella, pero las salas inmersivas ahora también lo son. Tienen marketing olfativo, visual, táctil...».

Los prejuicios

Y así lo comprobamos al hacer el tour y pasearnos por ellas. «Los españoles tenemos muchos prejuicios por la muerte del toro y porque en este siglo se vive de espaldas a la muerte en general. Queremos taparla como sea. Los extranjeros no lo tienen porque respetan la cultura. Cuando tú vas a Tailandia visitas un templo budista y no eres budista, pero respetas. Ahora las ciudades cada vez se parecen más. Tienes comida parecida, tiendas parecidas, hay cosas singulares que cada ciudad tiene, pero lo diferente de España es el toreo y el flamenco. Te pueda gustar o no, pero ellos quieren ver lo diferente. Si hay una palabra que nos define a los españoles es olé. Queramos o no», nos cuenta Gracia. Y esa palabra es el nombre de este nuevo museo, que ya es visita obligada.

Vanguardia

La exposición incluye tecnología de vanguardia, como proyecciones inmersivas, realidad virtual, pantallas interactivas y simuladores de toreo, permitiendo al visitante sumergirse en la cultura del toro de una forma innovadora. Además, la musealización de espacios emblemáticos de la plaza de toros, como la enfermería y los toriles, brinda una perspectiva inédita del recinto, combinando tradición con elementos digitales y audiovisuales. «En los corrales sientes casi que está el toro», nos cuentan. Toda una experiencia que merece la pena vivir.