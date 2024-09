Manuel Román sorprende con su retirada indefinida de los ruedos

El mundo del toreo ha recibido una inesperada noticia. Manuel Román, joven novillero cordobés que se perfilaba como una de las grandes promesas del escalafón, ha anunciado su retiro indefinido. A través de una carta publicada en sus redes sociales, Manuel expresa la tristeza que le embarga por tomar esta decisión, motivada por la incapacidad de superar las dificultades emocionales y profesionales que enfrentó en una temporada que aspiraba a ser destacada.

Manuel, que logró ocupar una posición privilegiada en el circuito de novilleros, no ha dudado en agradecer a su afición, especialmente a los seguidores de su querida Córdoba, por el constante apoyo brindado. El torero también dedica un sentido mensaje a su apoderado, Carlos Zúñiga, reconociendo la confianza y dedicación que le ha mostrado a lo largo de su carrera. Aunque se aparta de los ruedos, asegura que seguirá defendiendo la Fiesta Nacional desde las gradas.

"Estimada afición:

Tras unos años de entrega y sacrificio a la profesión más bonita del mundo, hoy, muy apenado, anuncio que me aparto de la misma de manera indefinida. Quiero agradeceros a todos el apoyo incondicional que habéis tenido siempre con el torero y la persona que escribe estas palabras, y en especial con todos los incondicionales de mi Córdoba del alma.

Nunca soñé que pudiera alcanzar estas cuotas de interés y mucho menos que llegara el momento de plasmar en estas líneas el tremendo penar que siento de manera tan prematura, pero las circunstancias y mi moral no han sido capaces de remontar lo que para mí podía haber sido una temporada histórica.

Y cómo no, agradecer a mi apoderado Carlos Zúñiga todo el cariño y el trabajo que me ha dedicado. Estar a su lado ha sido un privilegio por su profesionalidad y su trato personal. Desde el tendido no dudéis de que seguiré apoyando nuestra Fiesta Nacional que tan feliz me ha hecho, es la profesión más bonita y especial del mundo".

Con dieciséis novilladas a su nombre y el reconocimiento de haber cortado varias orejas, Manuel ha dejado una huella importante en el toreo joven. Su adiós prematuro marca el cierre de un ciclo prometedor, aunque deja abierta la posibilidad de un regreso, dependiendo de si logra superar los obstáculos que hoy lo alejan de su sueño.